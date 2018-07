Mittwochs auf der Burg

Konzert am 4. Juli im Innenhof der Sparrenburg

Bielefeld. Erin K ist Erin Kleh. Erst vor wenigen Jahren nahm die Amerikanerin, seit Ihrer Kindheit überwiegend in London beheimatet, eine Gitarre in die Hand und begann autobiografische Songs zu schreiben. Ihre gefühlvolle, facettenreiche Stimme und die wundervollen Melodien finden jederzeit den direkten Weg zum Herzen. Ebenso ihre Texte, die mal traurig, mal komisch, mal skurril und immer herzlich ehrlich sind. Erin K entwickelt ihren ganz eigenen musikalischen Stil, irgendwo zwischen Lagerfeuer-Folk, Breitwand-Soul und ansteckendem Pop. Ihre Konzerte spielt sie mal mit voller Power in Bandbesetzung, mal ganz intim, nur mit Akustikgitarre.

Im März 2017 veröffentlichte sie ihr erstes Album. »Little Torch« begeistert mit emotionalen, originellen Texten und klangvollen Harmonien, die für Gänsehaut sorgen. Eine echte Singer-Songwriter-Pop-Entdeckung!

www.erinkmusic.com

Hinweis: Aus Sicherheitsgründen ist die Besucherkapazität auf der Sparrenburg begrenzt. Ab 500 Personen werden die ›Türen‹ geschlossen.

Wo: Innenhof Sparrenburg | Bei Regen: Bunker Ulmenwall | Kreuzstraße 0

Infos dazu finden Sie kurzfristig unter: www.kulturamt-bielefeld.de

[Eintritt frei]