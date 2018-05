Mittelalterlicher Mark im Maxipark

Hamm. Sie sind mittlerweile gute Bekannte aus einer längst vergangenen Zeit. An vier Tagen, vom 31. Mai (Fronleichnam) bis zum 3. Juni, ist die Gruppe „Kramer, Zunft und Kurtzweyl e.V.“ einmal mehr zu Gast in Hamm – um einen großen Mittelalterlichen Markt zu halten. Ritterlicher Glanz und hochherrschaftliche Glorie sieht und erlebt man auf dem Turnierplatz, wenn sich die ehrenwerten Ritter zu Pferde in den Waffengängen und Kampfkünsten messen und überall auf der Wiese geben Spielleute und Gaukler eine Probe ihrer Künste.

Dudelsack, Trommel und noch so manches mehr lässt das „Duo Varius Coloriubus“ ertönen. Wenn diese aufspielen und das Ohr die Regentschaft über die „Leiber“ führt, wird bei so manchem Besucher das Tanzbein jucken. Der Büttel „Mollinarius“, der starke Arm der Obrigkeit, wird nachmittags zum Kinderritterturnier auffordern und auch die Großen werden verharren, wenn die Lust am Spektakel sie zusammenführt. Gleich zwei Mal täglich (außer am Freitag) messen sich die hohen Herren in ihren Künsten. Faleyla, die Gazellengleiche, verzaubert als orientalische Tänzerin ihr Publikum und auch Fin de Filou, der schon in jungen Jahren seine großen Meister übertrifft, weiß die Menschen mit seiner Jonglage zu begeistern.

Händler und Quacksalber bieten Praktisches, Heilendes, Schönes und Wertvolles, Handwerksmeister zeigen altes Handwerk, Orientalen, Garköche und Tavernenwirte sind für das leibliche Wohl der geschätzten Besucher bereit, um mit guten Speisen und köstlichem Trank für das leibliche Wohl Sorge zu tragen. Zum Ende des Marktages geben alle Spielleute und Gaukler, die den ganzen Tag über auf dem Markt zu sehen waren, ein buntes Stelldichein auf der Bühne und lassen den Tag mit einem gemeinschaftlichen Spektakel ausklingen. Wenn dann abends der Ruf des Nachtwächters erschallt, ist das mittelalterliche Marktreiben beendet.

So sieht und erlebt das Volk ein buntes, mitunter verwegenes Treiben aus einer Zeit, die gar nicht so finster war wie man ihr nachsagt. Der Mittelaltermarkt im Maxipark ist täglich von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt am Donnerstag, Samstag, und Sonntag für Erwachsene 6 Euro, für Kinder 3 Euro und für Familien 15 Euro. Die Inhaber der Maxipark-Jahreskarten bekommen Ermäßigungen und zahlen: Erwachsene 3 Euro, Kinder 1,50 Euro und Familien 7,50 Euro. RUHR.TOPCARD und Jahreskarten der Park-Kooperation gelten am Donnerstag, Samstag und Sonntag nicht.

Am Freitag gilt der normale Parkeintritt und Jahreskarten- und RUHR.TOPCARD-Inhaber haben an diesem Tag freien Eintritt. Alle Termine sind am Markttag selber auf der Bühne oder vorab unter www.maximilanpark.de nachzulesen. Weitere Informationen gibt es direkt im Maximilianpark, Telefon 02381/98210-0 auf der Hompage oder über Facebook.