Mittelalter zum Mitmachen

Handwerker, Ritter, Kaufleute und Gaukler schlagen vom 31. Mai bis 3. Juni ihre Zelte im Schatten des Glaselefanten auf

Hamm. Mit einem Tross von rund 80 Handwerkern, Rittern, Kaufleuten und Spielleuten rückt die Gruppe „Kramerzunft und Kurtzweyl“ am Donnerstag, 31. Mai (Fronleichnam), im Hammer Maxipark an und verwandelt die Wiese am Glaselefanten in ein mittelalterliches Dorf. Den Besuchern bietet sich vier Tage lang ein farbenfrohes Treiben, wie es Brauch war vor mehr als 500 Jahren.

„Seid herzlich gegrüßt und willkommen geheißen ihr lieben Leute von nah und fern und begebt euch gemeinsam mit all den Krämern, Hökerern, Handwerksmeistern, Garköchen, Tavernenwirten, Spielleuten, Gauklern, Vaganten und edlen Rittern, auf eine vergnügliche, spannende und einträgliche Reise in eine längst vergangene Zeit, die nun genannten sorgen für Kurzweil, Spannung und Vergnügen“, so oder ähnlich werden die Besucher im Rahmen der Eröffnung des Mittelalterlichen Marktes begrüßt werden.

Wer dann im Tagesverlauf dem Seiler oder dem Schmied bei seiner Arbeit zugesehen hat, möchte gern auch mal selber anfassen. Das ist an vielen Ständen erlaubt. Zuletzt ist es auch die authentische Art und Weise, wie die Truppe das Mittelalter in die Neuzeit holt. Handwerker, Händler und Ritter verstehen ihr Geschäft. Im Mitmachen liegt ein großer Teil der Faszination, die seit Jahren Tausende von Besuchern zum Mittelaltermarkt in den Maxipark zieht. Hinzu kommen spektakuläre Vorführungen, zum Beispiel bei den Ritterturnieren am Donnerstag, Samstag und Sonntag und den Jahrmarkt-Darbietungen. Da messen sich die Geharnischten in Turnieren und die Gaukler schlucken Schwerter und Feuer.

Der Mittelaltermarkt im Maxipark ist täglich von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt am Donnerstag, Samstag, und Sonntag für Erwachsene 6 Euro, für Kinder 3 Euro und für Familien 15 Euro. Die Inhaber der Maxipark-Jahreskarten bekommen Ermäßigungen und zahlen: Erwachsene 3 Euro, Kinder 1,50 Euro und Familien 7,50 Euro. RUHR.TOPCARD und Jahreskarten der Park-Kooperation gelten am Donnerstag, Samstag und Sonntag nicht.

Am Freitag gilt der normale Parkeintritt und Jahreskarten- und RUHR.TOPCARD-Inhaber haben an diesem Tag freien Eintritt. Weitere Informationen gibt es direkt im Maximilianpark, Telefon 02381/98210-0, unter www.maximilianpark.de oder über Facebook.