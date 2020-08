Mittagspausenführung zum Mindener Bier im Mindener Museum

Minden. Am Donnerstag, 13. August, findet im Mindener Museum von 12:45 bis 13:15 Uhr erstmals wieder die beliebte Mittagspausenführung statt. Dieses Mal stellt Museumsleiter Philipp Koch in einem halbstündigen Streifzug die vielfältige Geschichte des Mindener Bieres vor. Die Teilnehmer*innen erhalten dabei einen ersten Einblick in den neuen Teil der stadtgeschichtlichen Dauerausstellung, der seit Februar besucht werden kann. Eine Teilnahme an der Führung ist nur mit vorheriger Anmeldung unter 0571-9724020 oder museum@minden.de möglich. Die Teilnehmerzahl ist auf insgesamt 8 Personen begrenzt. Pro Erwachsenem kostet die Führung 5 €. Während der Führung sowie des gesamten Aufenthalts im Museum ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes erforderlich.