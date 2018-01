Mittagspausenführung im Mindener Museum

Minden. Auch im neuen Jahr bietet das Mindener Museum an jedem 2. Mittwoch im Monat einen Mittagsrundgang an. Am 10.1. stellt Dr. Marion Tüting das „Freytag-Zimmer“ im Dauerausstellungsbereich vor. Bereits 1785 war in der Ritterstraße 23 die Körber- und Freytagsche Leihbibliothek untergebracht. Seitdem sind Familien-, Haus- und Museumsgeschichte aufs engste verbunden. Als 2002 die weitgereisten biedermeierlichen Möbel der Familie dem Museum geschenkt wurden, war das der Höhepunkt einer langen gemeinsamen Geschichte in der interessante Persönlichkeiten und außergewöhnliche Objekte vorkommen. Die Führung beginnt um 12:45 Uhr, dauert 30 Minuten und kostet pro Person 3,50 Euro.

Weitere Infos unter www.mindenermuseum.de oder 0571 / 9724020 oder museum@minden.de

Foto: ©Mindener Museum