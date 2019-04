Mitsubishi HiTec Paper investiert weiter

Bielefeld. Als kompetenter Hersteller hochwertiger gestrichener Spezialpapiere setzt Mitsubishi HiTec Paper den Weg von Innovation und Investition weiter fort. Im Rahmen des Programms „New Business Development“ wurde nun am Standort Bielefeld ein neues Qualitätsleitsystem an der SM 21 erfolgreich in Betrieb genommen.

Das Innovationsprogramm „New Business Development“ sieht unter anderem die mehrstufige Ausrichtung der Bielefelder Streichmaschine 21 auf zukünftige Märkte vor.