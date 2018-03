Mitmachen beim Projekt Ökoprofit

Gütersloh. Die Umwelt- und Nachhaltigkeitsberatung „ÖKOPROFIT“ unterstützt Unternehmen dabei, beide Ansprüche unter einen Hut zu bringen. In diesem Jahr wird ÖKOPROFIT zum zweiten Mal für Unternehmen in der Regiopolregion Bielefeld angeboten. Es beteiligen sich die Städte Bielefeld, Gütersloh, Halle, Herford, Spenge, Werther und die Gemeinde Steinhagen. Für interessierte Betriebe werden mehrere Informationsveranstaltungen angeboten.

Mit ÖKOPROFIT erhalten Unternehmen aller Größen die Möglichkeit, mit kompetenter Fachberatung ihren Betrieb auf Verbesserungs- und Einsparpotentiale zu untersuchen und diese mit professioneller Hilfe zu realisieren, beim Wärme-, Strom- und Wasserverbrauch, der Arbeits- und Betriebssicherheit, im Marketing und in der Mitarbeitermotivation. Die Beteiligung wird zertifiziert und kann auch als Einstieg in ein Energie-, Umwelt- oder Nachhaltigkeitsmanagement genutzt werden. Nachdem seit 2003 über 100 Betriebe erfolgreich durch die Stadt Bielefeld begleitet wurden, können seit 2016 auch die Kommunen in der Regiopolregion die Beratung durch ÖKOPROFIT anbieten.

Das besondere an ÖKOPROFIT ist die gemeinsame Schulung und die Vernetzung der teilnehmenden Betriebe in acht Workshops im Laufe eines Jahres. Parallel erfolgt die individuelle Beratung in den Betrieben. Geeignet ist ÖKOPROFIT sowohl für produzierende Unternehmen, als auch für Dienstleistungsbetriebe und soziale Einrichtungen.

Die Informationsveranstaltungen finden bei den ÖKOPROFIT Betrieben DCP GmbH & Co.KG am 28.2. in Gütersloh, Hebie GmbH am 1.3. in Bielefeld und im Herforder Kreishaus am 7.3. jeweils um 16 Uhr statt. Interessierte Betriebe können sich bei der Stadt Gütersloh, Helmut Hentschel anmelden unter helmut.hentschel@guetersloh.de