Minden. Die MS Wissenschaft hat auf ihrer Tour durch Deutschland (33 Städte) vom 28. bis 30. Juni auch Minden besucht. Schulklassen und zahlreiche Besucher/innen haben sich die Ausstellung „Meere und Ozeane“ in Minden (Liegestelle Fuldastraße am Mittellandkanal) angesehen.

Wissenschaftsjahr 2016*2017 – Meere und Ozeane: Ausstellungsschiff MS Wissenschaft beendet diesjährige Tour

Mit 85.000 Besuchern auf Forschungsexpedition

Vier Monate, 33 Städte, 2.300 Kilometer, 85.000 Besucher: Das Ausstellungsschiff MS Wissenschaft beendet an diesem Dienstag seine erste Tour im Wissenschaftsjahr 2016*17 – Meere und Ozeane. 2017 folgt die zweite Fahrt: Ende April 2017 wird das schwimmende Science Center von Bonn aus zu einer Tour durch die Mitte und den Süden Deutschlands aufbrechen, die bis nach Österreich führen soll. Unter anderem wird die MS Wissenschaft dann in Saarbrücken, Karlsruhe, Stuttgart, Frankfurt am Main und Würzburg Station machen.

In der Mitmach-Ausstellung an Bord der MS Wissenschaft geht es diesmal um die Meeresforschung und die Bedeutung der Ozeane für unsere Zukunft: Warum sind die Weltmeere für den Menschen und für das Klima so wichtig? Wie arbeiten Meeresforscherinnen und Meeresforscher? Und wie kann jeder Einzelne diesen größten und artenreichsten Lebensraum der Erde schützen? 500 Schulklassen und viele Familien sind diesen Fragen in den vergangenen vier Monaten nachgegangen. An 30 spannenden und häufig interaktiven Exponaten lernten sie aktuelle Forschung kennen, bei Schülerworkshops wurden Visionen rund um das Leben mit und in den Meeren entwickelt und in verschiedenen Veranstaltungsreihen an Deck des Schiffes kamen Bürgerinnen und Bürger direkt mit Wissenschaftlern ins Gespräch. Als neues Veranstaltungsformat lockte die Ozeanwerkstatt Meeresbegeisterte, Programmierer, Wissenschaftler und Designer an Deck der MS Wissenschaft, um gemeinsam an Lösungen für die Zukunft der Meere zu tüfteln. Ähnliche Veranstaltungen stehen auch 2017 wieder auf dem Programm.

Wissenschaft im Dialog (WiD) hat die Ausstellung „Meere und Ozeane“ im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung konzipiert und umgesetzt. Die Exponate zur Meeresforschung wurden von Instituten der Fraunhofer-Gesellschaft, der Helmholtz-Gemeinschaft, der Leibniz-Gemeinschaft und der Max-Planck-Gesellschaft sowie von DFG-geförderten Projekten, Hochschulen und weiteren Partnern zur Verfügung gestellt.

Informationen: www.wissenschaftsjahr.de und www.ms-wissenschaft.de

Unterrichtsmaterialien und Ausstellungsrallye: ms-wissenschaft.de/schulen

BU:

SCHATZSUCHE AM MEERESBODEN

Mit modernsten Geräten können Forscher Schätze ans Tageslicht bringen und erforschen. Wissenschaftler zeigen auf der MS Wissenschaft Miniaturgeräte.

BU:

EIN MEER AUS PLASTIK

Wie kommt der Müll ins Meer? Und was passiert mit ihm? Am Exponat erfahren die Besucher, dass es 450 Jahre dauert, bis Windeln und Plastikflaschen im Meer abgebaut werden.

Titelbild:

MS WISSENSCHAFT 2016

Im Wissenschaftsjahr 2016*17 – Meere und Ozeane ist die MS Wissenschaft thematisch passend im Look eines Forschungsschiffs unterwegs.

Fotos: Quelle: Ilja Hendel / Wissenschaft im Dialog