Mitgliederversammlung des Verkehrsvereins Paderborn: Tourismusbilanz 2019 und „Corona-Gesprächsrunde“

Paderborn. Am Donnerstag,13. August, findet die diesjährige Mitgliederversammlung des Verkehrsvereins Paderborn statt. Neben den vereinsüblichen Regularien blickt Geschäftsführer Karl Heinz Schäfer in seinem Bericht auf ein erfolgreiches Jahr 2019 zurück. Darüber hinaus geht er auch auf die touristische Entwicklung 2020 ein, die maßgeblich stark durch die Coronakrise bestimmt ist.

Mit den coronabedingten Folgen und aktuellen Perspektiven für den Paderborn-Tourismus befasst sich im Anschluss auch die von Julia Ures moderierte Gesprächsrunde. Daran nehmen teil: Dr. Claudia Auinger von der IHK-Zweigstelle Paderborn-Höxter, Miriam Kröger vom Hotel- und Gaststättenverband Paderborn-Höxter, Herbert Hoffmann von der Touristikzentrale Paderborner Land, Frank Jacobi vom Welcome Hotel Paderborn und Dr. Jochen Viehoff vom Heinz Nixdorf MuseumsForum.

Die Mitgliederversammlung tagt ab 18.30 Uhr im Hotel Vivendi (Balhorner Feld 11, Paderborn). Die Gesprächsrunde beginnt gegen 19.30 Uhr. Hierzu, aber auch vorher zur Versammlung, sind Gäste herzlich eingeladen. Aus organisatorischen Gründen bittet der Verkehrsverein um verbindliche Anmeldung bis zum 10. August per E-Mail an tourist-informationpaderbornde oder telefonisch unter 05251 8812980.