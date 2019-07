Mitgliederversammlung 2019 des Vereins „Freunde der Pader e. V.“

Freude der Pader bestätigen Vorstand

Paderborn. Ein spannender Vortrag zur Wirtschaftsgeschichte der Pader von Professor Michael Ströhmer war zugleich Abschluss und Höhepunkt der diesjährigen Mitgliederversammlung des Vereins „Freunde der Pader“. Die rund 40 Zuhörer erfuhren von ihm, dass die Pader in den vergangenen Jahrhunderten ein intensiv genutzter Fluss war. Zwischen den Quellen in Paderborn und der Mündung in Schloß Neuhaus gab es nicht nur zahlreiche Wasserräder, sondern auch eine intensive Grünlandwirtschaft. Das führte öfter zu Nutzungskonflikten und bisweilen auch zu ökologischen Problemen. Eine Erholungsfunktion sowie Naturschutzaspekte wie in heutigen Zeiten spielten damals überhaupt keine Rolle. In seinem Tätigkeitsbericht hob Dieter Honervogt als Vorsitzender insbesondere das Engagement des Vereins bei der Errichtung des Funktionsmodells der Wasserkunst und beim Großgraffiti im neugestalteten mittleren Paderquellgebiet hervor. Neben den Vereinsregularien stand die Wahl des dreiköpfigen Vorstands auf der Tagesordnung. Die bisherigen Amtsinhaber Dieter Honervogt als Vorsitzender, Peter Völse als stellvertretender Vorsitzender und Claudia Warnecke als Kassiererin stellten sich erneut zur Wahl und wurden von den anwesenden Mitgliedern einstimmig bestätigt.