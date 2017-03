Mitgliederversammlung 2016 des ADAC Ostwestfalen-Lippe

Rheda-Wiedenbrück. Auch bei der diesjährigen Mitgliederversammlung des ADAC Ostwestfalen-Lippe im A2-Forum Rheda-Wiedenbrück spielte der Reformprozess des Clubs wieder eine Rolle.„Mit dem Jahreswechsel wurden die auf der letzten ADAC Hauptversammlung in Lübeck beschlossenen Strukturänderungen endgültig „scharf gestellt“, berichtete ADAC OWL Vorsitzender Albert Löhr den Delegierten. Ab Januar 2017 greift die neue strukturelle Aufteilung in ADAC e.V., ADAC SE und ADAC Stiftung.

Der ADAC e.V. bietet seinen knapp 20 Mio. Mitgliedern Leistungen wie die Pannenhilfe, Verbraucherschutz, Motorsport, Touristik, Juristische Zentrale (Mitgliederberatung), Verkehr oder die Clubzeitschrift „ADAC Motorwelt“.

Die gemeinnützige und mildtätige ADAC Stiftung fördert u.a. Forschungs- und Bildungsmaßnahmen zur Vermeidung von Unfällen: Kinder und Jugendliche sollen mit eigenen Programmen für Gefahren im Straßenverkehr sensibilisiert werden und durch die Förderung der Mobilitätsforschung trägt die Stiftung dazu bei, den Straßenverkehr nachhaltiger zu gestalten. Förderschwerpunkt ist die Rettung aus Lebensgefahr mit der ADAC Luftrettung gGmbH.

Die ADAC SE ist eine Aktiengesellschaft europäischen Rechts. Zum 1. Januar 2017 besteht sie aus 37 Tochter- und Beteiligungsunternehmen. Die Hauptgeschäftsaktivitäten sind mobilitätsorientierte Leistungen und Produkte. An der ADAC SE sind der ADAC e.V. mit einem Anteil von 74,9 Prozent und die ADAC Stiftung mit 25,1 Prozent beteiligt.

„Diese neue Struktur muss und wird vom gesamten ADAC inklusive der Regionalclubs gelebt werden“, betonte Löhr. Gleichzeitig zeigte er sich erfreut und erleichtert darüber, dass das Münchener Registergericht jüngst den Vereinsstatus des ADAC bestätigt habe. „Denn zu einem Verein haben die Mitglieder einfach mehr Vertrauen, weil wir nicht in erster Linie renditeorientiert arbeiten müssen.“

Er unterstrich die Arbeit des unabhängigen Beirates unter der Führung von Dr. Jürgen Heraeus, der den Club bei der Neuausrichtung mit Rat, Kritik und Expertise unterstützt hat und dadurch mitgeholfen hat, den ADAC rechts- und zukunftssicher neu zu strukturieren. So sei inzwischen im ADAC und seinen Regionalclubs ein verbindliches Compliance-System für Haupt- und Ehrenamt installiert worden. In OWL ist dazu ein externer Compliance-Beauftragter berufen worden. Dieser kann sich in Zweifelsfällen mit der unabhängigen ADAC Compliance GmbH austauschen.

Gleichwohl sieht Vorsitzender Albert Löhr den ADAC in den kommenden Jahren vor großen Herausforderungen. „Durch die zunehmende Digitalisierung sowie die Veränderung von Mobilität allgemein hin zu E-Mobilität, Car-Sharing, autonomem Fahren etc. müssen wir noch stärker mitgliederorientierter Dienstleister werden, und zwar unabhängig von der Wahl des Verkehrsmittels“.

Den Regionalclub Ostwestfalen-Lippe sieht er mit seinen 378.492 Mitgliedern (Stand 31.12.16) gut aufgestellt. Man habe im vergangenen Jahr mit den zahlreichen Verkehrssicherheitsprogrammen des Clubs mehr als 48.000 Menschen– vom Kindergartenkind bis zum Senior- direkt erreicht und die Zahl von über 9.000 Neu-Mitgliedern bewiese das wieder zurück gekehrte Vertrauen der Menschen, so Löhr.

Der stellv. Vorsitzende und Vorstand für Sport, Bernd Noltekuhlmann konnte ebenfalls wieder auf ein sehr positives Motorsportjahr zurückblicken. Vom Henkelmann in Herford starteten im Rahmen der 76. ADAC Westfalen-Lippe-Fahrt „Klassik“ 86 hochkarätige und chromglänzende Oldtimer zu einer Reise durch das Herforder Land.

Das Highlight aus sportlicher Sicht war für Sport-Vorstand Noltekuhlmann die 46. Auflage der Rallye „Stemweder Berg“. Das neue Rallye-Zentrum bei der der Firma Gauselmann in Lübbecke sowie diverse, neue und sportlich hochattraktive Wertungsprüfungen wurden von den aktiven Motorsportlern, den Zuschauern aber auch von den Organisatoren und Verantwortlichen der Rallye-Serie sehr positiv angenommen. Leider konnte die Veranstaltung aufgrund von sintflutartigen Regenfällen nicht bis zum geplanten Ende durchgeführt werden, sondern musste aus Sicherheitsgründen vorzeitig abgebrochen werden. Lohn und Ausdruck der Wertschätzung ist für die Organisatoren des ADAC OWL trotz eines ausgedünnten Veranstaltungskalenders die abermalige Wertung der Traditionsveranstaltung für die Deutsche Rallye Meisterschaft in diesem Jahr. Auch der ADAC Opel Rallye Cup wird in diesem Jahr wieder im Rahmen der „Stemweder Berg“ mitgefahren.

Der Vorstand für Finanzen, Marcus Bender konnte durch die erfreulicherweise wieder stark gestiegenen Mitgliederzahlen von einem zufriedenstellenden Ergebnis berichten.

Dennoch gelte es, auch in Zukunft weitere Menschen vom umfangreichen Leistungsportfolio und der umfangreichen Hilfeorganisation des Clubs im In- und Ausland zu überzeugen, so Bender.

Heinz Sasse als Vorstand für Verkehr und Technik stellte die vielfältigen Verkehrssicherheitsaktivitäten des heimischen Clubs vor.

Zum inzwischen siebten Mal wurden bundesweit durch den ADAC und seine Partner kostenlose Sicherheitswesten an alle Schulanfänger verteilt. In OWL freuten sich 19.910

i-Dötze in 371 Grund- und Förderschulen über ihre neuen Westen. Und er konnte den Delegierten berichten, dass die Aktion auch in diesem Jahr weitergeführt wird, bei der jährlich mehr als 750.000 Erstklässler bundesweit mit den kostenlosen Sicherheitswesten ausgestattet werden.

Bei den unterschiedlichen Verkehrssicherheitsprogrammen wurden knapp 17.000 Teilnehmer gezählt. Dazu gehörten das Fahrradturnier „Wer wird Meister auf zwei Rädern“, das Programm „Aufgepasst mit ADACUS“, die Aktion für Schulen, „Achtung Auto“, das Kindersitzprogramm „Sicher im Auto“ sowie die Moderationsrunden für Kindergarteneltern oder Senioren. Dazu kamen noch einmal mehr als 10.000 kostenlose Fahrzeugprüfungen beim mobilen oder stationären Technischen Prüfdienst. Beim Fahrsicherheitstraining auf der ADAC-Anlage in Paderborn-Mönkeloh ließen sich ebenfalls wieder mehr als 4.700 Auto-, Motorrad- oder Transporterfahrer in Theorie und Praxis der Fahrphysik weiterbilden.

Die ADAC Straßenwacht als das Aushängeschild des Clubs konnte vergangenes Jahr trotz eines milden Winters Rekord-Einsatzzahlen in der Region vermelden. Ausgelöst durch einen immer älter werdenden Fuhrpark in Deutschland und einer bei modernen Autos teilweise anfälligen Elektronik stiegen die Einsatzzahlen der 28 Gelben Engel auf eine Gesamtzahl von 75.890 Pannenhilfeeinsätzen. Unterstützt werden die ADAC Mitarbeiter dabei durch Kollegen von 16 Straßendienst-Partnern in der Region. Bundesweit waren 4.081.582 Auto- oder Motorradfahrer von einer Panne betroffen und mussten sich von den ADAC Profis in Gelb helfen lassen.

Für diesen erfolgreichen Einsatz rund um die Uhr und bei jedem Wetter bedankte sich Heinz Sasse in seiner Rede stellvertretend für alle Pannenhelfer bei „Oberengel“ und Bereichsleiter Fatih Karacan.

Dieter Gösling, Vorstand für Ortsclubangelegenheiten, wies in seinem Rechenschaftsbericht noch einmal auf die Ortsclubs im ADAC als Keimzelle für den Verein hin und bedankte sich bei den Vertretern der 61 Ortsclubs ganz herzlich für die hervorragende Zusammenarbeit.

Die stellv. Bürgermeisterin Elisabeth Witte begrüßte die anwesenden Delegierten aus dem gesamten Bereich Ostwestfalen-Lippe im A2-Forum. Regierungspräsidentin Marianne Thomann-Stahl, Schirmherrin beim ADAC OWL Heimatwettbewerb und den regionalen ADAC Jugendfahrradturnieren, bedankte sich beim ADAC OWL ausdrücklich für die geleistete Arbeit vor allem in den Bereichen Verkehrssicherheit und Tourismus.