Miteinander ins neue Jahr

Paderborn/Hövelhof (AK). Die Paderborner „Reker Stiftung“ begrüßt das Jahr 2017 am 8. Januar mit ihrer traditionellen Neujahrsbegegnung. Die Neujahrsbegegnung der gemeinnützigen „Reker Stiftung“ ist mehr, als ein bloßer Empfang zu Beginn des neuen Jahres.

Im Sinne des Stiftungszieles eines neuen Miteinanders ist die Reker-Neujahrsbegegnung speziell ein Zusammenkommen im Zeichen neuer (und erneuerter) Kontakte sowie positiver Begegnungen in angenehmer Atmosphäre. Als besonderes Bonbon können die Gäste dieses Mal Silent-Dancing ausprobieren. „Silent-Dancing wird eines der großen Themen unserer B-WUSST-Woche vom 9. bis zum 17. September für Paderborn sein“, sagt Stiftungsgründer Jörg Reker, „bei unserer Neujahrbegegnung wollen wir die Möglichkeit geben, sich im Silent-Dancing schon einmal zu üben“.

Ein weiteres Thema der Neujahrsbegegnung wird die Vorstellung der neuen, Persönlichkeits(aus)bildung von Reker-Coaching sein. Ergebnis der zweijährigen Ausbildung ist es, Menschen in ihr volles Potential zu bringen mit dem Ziel danach über sich zu sagen zu können: Ich lebe so richtig gern!“

Selbstverständlich wird Stiftungsgründer Jörg Reker auch die Förderarbeit der Stiftung mit ihrem Fokus Bildung erläutern. Reker: „Unser Engagement gilt einem neuen Miteinander. Denn für eine erfolgreiche Zukunft benötigen wir nicht nur fachlich gut ausgebildete Menschen, sondern Menschen, die zudem sozialkompetent und wohlwollend miteinander agieren und nachhaltig denken.“

Die Neujahrsbegegnung 2017 der „Reker Stiftung“ findet am kommenden Sonntag, 8. Januar, von 11 Uhr an im Reker-Coaching-Competence-Center (Allee 24, 33161 Hövelhof) statt. Eingeladen sind Förderer und Freunde der Stiftung, Reker-Geschäftspartner sowie alle an der Arbeit der Stiftung Interessierten. Die Teilnahme ist kostenfrei. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Die 2010 gegründete „Reker Stiftung“ fördert als politisch und weltanschaulich unabhängige sowie religiös neutrale Institution die persönliche Entwicklung und den Zusammenhalt von Menschen. Die Stiftung ermutigt, verborgene Potentiale zur Entfaltung zu bringen und dabei Verantwortung für eigene Handlungen zu übernehmen. Ein wesentlicher Bestandteil der Stiftungsarbeit ist es, Wissen über sich selbst und über das Verhalten, Handeln und Nichthandeln von Menschen zu erwerben.

Die Stiftung fördert im privaten und beruflichen Umfeld Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die bereit sind ihre bislang erlernten Glaubensmuster und Handlungsweisen zu hinterfragen und neu zu bewerten, um mit eigenen Erkenntnissen zu konstruktiverem und die Gemeinschaft förderndem Handeln zu gelangen. Die Vision der Stiftung ist ein neues Miteinander der Menschen. Weitere Informationen im Internet auf HYPERLINK „http://www.reker-stiftung.de“ www.reker-stiftung.de.

Foto (1): Stiftungsgründer Jörg Reker lädt ein, bei der Neujahrsbegegnung der Reker-Stiftung gut ins Jahr 2017 zu starten.