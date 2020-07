Mitarbeiter im Ausnahmezustand

Kreis Gütersloh. Den gewohnten Service kann die Kreisverwaltung in vielen Bereichen des Hauses momentan nicht bieten. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind dennoch bestrebt, für möglichst viele Anliegen eine Lösung anbieten zu können. „Ich bitte um Verständnis, das ist ein Ausnahmezustand. Das Haus arbeitet unter Volllast, wir haben alles für Corona abgezogen, was möglich ist“, erklärt Landrat Sven-Georg Adenauer. Das Tagesgeschäft wurde heruntergefahren, die verbliebenen Mitarbeiter in den Abteilungen haben nun auch die Arbeit ihrer Kollegen zu stemmen, während ihre Kollegen den Corona-Einsatz unterstützen.

So sitzen jetzt beispielsweise der Mobilitätsmanager und die Klimaschutzmanagerin in der Pressestelle. Um die Liegenschaften für Personen, die in Quarantäne bleiben müssen – getrennt nach coronapositiv und -negativ – kümmert sich der stellvertretende Leiter der Abteilung Bauen, Wohnen, Immissionen. Daher sind die Kreismitarbeiter häufig nicht mehr unter ihrer gewohnten Telefonnummer zu erreichen. Zudem arbeitet die Kreisverwaltung teilweise im Schichtsystem (Home-Office).. Aufgrund dieser außergewöhnlichen Situation wird um Verständnis gebeten, wenn nicht alles sofort erledigt werden kann. Was verschiebbar ist, muss jetzt ein wenig warten.