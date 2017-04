Mit Warsteiner beginnt die Festivalsaison 2017 jetzt

Warstein. Endlich ist es wieder soweit: Die Zelte können aufgebaut und die Luftmatratzen aufgepumpt werden, denn die Festivalsaison 2017 startet. Mit von der Partie ist die Warsteiner Brauerei als exklusiver Ausschankpartner von über 40 Festivals und Musikveranstaltungen. Dazu zählen keine geringeren wie die Time Warp, die gleichzeitig den Saisonauftakt bildet, das Parookaville, das Lollapalooza Berlin, die 20. Ausgabe des Melt Festivals oder das Big Day Out im Sauerland. Doch neben dem Premium Bier aus dem Zapfhahn bietet die Brauerei unter dem #musikdurstig noch einiges mehr für Festival- und Musikbegeisterte. Dazu zählen zum Beispiel monatliche Specials wie „Roomsessions“ – Livestreams der angesagtesten DJs, oder das besondere Format „Helden der Nacht“. Außerdem wird jeden Monat ein Festival vorgestellt, Tickets verlost oder die angesagtesten „Locations des Monats“, wie momentan der „Bootshaus“-Club in Köln, präsentiert. Damit geht Warsteiner mit der Plattform #musikdurstig ins zweite Jahr und bietet Fans auch in 2017 ein einzigartiges und umfassendes Musik- und Festivalerlebnis.

„Welches Festival ist wann?“ „Was frage ich einen DJ lieber nicht?“ „Was ist die angesagteste Platte des Monats oder warum darf ich die Time Warp auf keinen Fall verpassen?“ Darüber und über die angesagtesten Hot Spots der deutschen Festivallandschaft 2017 informiert #musikdurstig. Die wichtigsten Festivals, die seit Jahren etabliert und durch ihre einzigartigen Eventkonzepte aus der Musikszene nicht mehr wegzudenken sind, im Überblick:

Saison-Auftakt bei der Time Warp: 23 Jahre Rave On!

Bräuchte elektronische Musik ein Zuhause, dann wäre es wohl die Time Warp Mannheim. Seit über zwanzig Jahren versammeln sich hier traditionell zum Anfang des Festivaljahres die Größen elektronischer Musik aus aller Welt. Carl Cox, Sven Väth, Richie Hawtin, Laurent Garnier – die Time Warp hat sie alle! Am 1. April heißt es wieder 15 Stunden Rave auf sechs Floors mit den besten DJs der Welt und das auf den besten Anlagen weit und breit.

Melt – Tanzen unter Glitzer und Sonnenschein

Für Elektro-, Indie- und Urban-Fans gehört das Melt zum traditionellen Festival-Pflichtprogramm. Besonders in diesem Jahr, denn das Event feiert vom 14. bis 16. Juli in Ferropolis, der Stadt aus Eisen, seinen 20. Geburtstag. Mit einer Kombination aus den angesagtesten Künstlern der Stunde und einer einzigartigen Location hat sich das Melt in der internationalen Festivalszene etabliert und wartet zur Feier des Jahres mit einem vielversprechenden Line Up auf: Künstler wie Bonobo, Die Antwoord, Phoenix und M.I.A., die hier ihre einzige Deutschland-Show 2017 spielt, sind bereits bestätigt und steigern die Vorfreude auf die Geburtstagsausgabe.

Parookaville – Liebe, Wahnsinn und pure Glückseligkeit

Nach einer kurzen Verschnaufpause werden die Zelte bereits eine Woche später in Weeze wieder aufgebaut: Vom 21. bis 23. Juli erwacht Parookaville und bietet alles, was die Herzen der EDM-Fans höher schlagen lässt. Unter dem Motto „Liebe, Wahnsinn und pure Glückseligkeit“ öffnet die „Stadt“ Parookaville erstmalig für drei Tage ihre Tore und lockt mit hochkarätigen Künstlern wie David Guetta, Axwell Λ Ingrosso und Steve Aoki.

Big Day Out – Frische Beats für jeden Geschmack

Am 4. August kann im Sauerland weitergefeiert werden. Zum neunten Mal bringt das Big Day Out an zwei Tagen erstklassige Künstler nach Anröchte. Zu den Headlinern in diesem Jahr gehören die Donots, Alligatoah und niemand Geringeres als Billy Talent.

New Horizons Festival – Welcome to the Kingdom of New Horizons

Nach dem Ausflug in die Popmusik geht es zurück in die Welten der EDM- und Dance-Szene. Vom 25. bis 26. August feiert das New Horizons Festival am Nürburgring Deutschland-Premiere und schafft eine Parallelwelt, in der die Grenzen zur Realität verschwimmen. Im „Kingdom of New Horizons“ lassen 150 DJs die Turntables beben, darunter internationale Größen der Szene wie Tiesto, Showtek, Robin Schulz oder Dimitri Vegas and Like Mike und machen das Festival zu einem einmaligen Erlebnis.

Lollapalooza – Das Musikhighlight in Berlin

Aus dem Phantasieland zurückgekehrt, wartet bereits das Lollapalooza in Berlin auf die Anreise von über 100.000 #musikdurstigen Fans und öffnet seine Tore in diesem Jahr auf der Rennbahn Hoppegarten. Das Line Up ist ein bunter Genre-Mix mit großen Namen wie Foo Fighters, Mumford & Sons, Beatsteaks, The xx und Marteria. Doch auch über die Konzerte hinaus wird vieles geboten, denn Künstler, Artisten und Ausstellungen verwandeln das Festivalgelände vom 9. bis 10. September in den wohl buntesten Abenteuerspielplatz der Festivalsaison.

SWR New Pop – Popmusik unter Kronleuchtern

Etwas kleiner sind die Bühnen, auf denen sich die Musiker beim SWR New POP Festival treffen. Vom 14. bis 16. September bietet das Theater Baden-Baden teilweise noch unbekannte Popmusik mit Durchstartpotential. Bereits zum 23. Mal verwandeln die Künstler aus dem In- und Ausland die Kurstadt in eine Musikmetropole, bei der Fans den Stars hautnah begegnen können. Wer dieses Jahr die Theaterbühnen rocken wird, ist noch unklar, wobei bisherige Acts wie Bruno Mars, London Grammar oder Dua Lipa schon jetzt überzeugen.

Lust auf mehr?

Der Festival Sommer 2017 hat noch einiges mehr im Gepäck. Weitere Informationen gibt es unter www.musikdurstig.de, www.facebook.com/musikdurstig/ und www.instagram.com/musikdurstig sowie unter www.warsteiner.de.