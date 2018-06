Mit Tourguides unterwegs

Geführte Motorradtouren auch für Einzelfahrer buchbar

Kreis Höxter. Nach der erfolgreichen Saisoneröffnungsfahrt Anfang Mai bietet die Bikerregion Kulturland Kreis Höxter den Motorradliebhabern nun ein neues Highlight: an insgesamt 15 Terminen können Biker sich einer von geschulten Tourguides begleiteten Motorradtour anschließen.

Bereits seit dem letzten Jahr besteht für Gruppen die Möglichkeit, die Fahrt durch die Bikerregion in professionelle Hände zu legen und durch einen Tourguide begleiten zu lassen. „Ein tolles Angebot, das vor allem auswärtige Motorradfahrer gerne nutzen“, weiß Katja Krajewski, Tourismusreferentin bei der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter (GfW). „Neu hinzu kommen jetzt die geführten Touren an festen Terminen, denen man sich auch als Einzelperson anschließen kann. Damit reagieren wir auf die vielen Anfragen von Einzelfahrern.“

Von Juni bis September bieten daher mehrere Tourguides ihre jeweilige Lieblingstour an. So lässt sich in der Gruppe entspannt und ohne große Vorbereitung die Vielfalt der Bikerregion erleben und das eine oder andere neue Ziel entdecken. Die Teilnahme kostet jeweils 25 Euro pro Person, eine Anmeldung ist erforderlich.

Eine Terminübersicht sowie alle Infos zu den einzelnen Tourguides ist auf www.bikerregion.de bzw. www.facebook.com/bikerregion zu finden. Die Anmeldung erfolgt direkt beim jeweiligen Tourguide.

Foto: © Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH