Mit Spaß und Spannung durch den Advent

Mit dem diesjährigen Advent- und Winterprogramm verabschiedet sich der Jugendtreff Höxter vom Jahr 2019 und lädt Jung und Alt zu spannenden Aktionen ein.

Höxter. „Einige Angebote des diesjährigen Winterprogramms – einem Mix aus kreativen, lebenspraktischen, sportlichen und erlebnispädagogischen Angeboten – sind schon ausgebucht“, verrät Peter Kamischke-Funk vom Jugendtreff Höxter: „Bei anderen, wie der Nachtwanderung, sind noch Restplätze frei“. Als besondere Highlights, zu denen der Jugendtreff herzlich einlädt, wird es eine Weihnachtsfeier und eine Kinderdisco geben.

Zur Weihnachtsfeier sind Kinder, Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen eingeladen. „Wir haben das ganze Jahr Raum für Raum, mithilfe von Jugendlichen und ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern renoviert und modernisiert und möchten die neuen Räume bei der Weihnachtsfeier vorstellen“, so Jennifer Fröhlich vom Jugendtreff Höxter. Neben Punsch, Kakao und Gebäck können auch die Spielgeräte im Treff genutzt werden.

Die Projektgruppe Plastikfrei organisiert eine Mini-Kleidertauschbörse. Hier kann gut erhaltene Kleidung gegen eine kleine Spende erworben werden. Stattfinden wird die Weihnachtsfeier am Samstag, 14. Dezember ab 16.00 Uhr. Gemeinsam mit dem Jugendtreff Boffzen und dem Jugendraum Lauenförde findet eine Nachtwanderung mit anschließendem Lagerfeuer und Stockbrotbacken statt. „Und bei unserer Neujahrsdisco am 04. Januar können Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren das neue Jahr gebührend in Empfang nehmen und das Tanzbein schwingen“, berichtet Iwona Lokaj vom Jugendtreff Höxter. „Die Disco hat sich in den letzten zwei Jahren bewährt und viele Kinder angezogen. Das ist für Höxter ein einmaliges Angebot und wir freuen uns auf viele partybegeisterte Kids“, schließt Lokaj.

Alle Informationen rund um die Aktionen im Winterprogramm gibt es unter www.juzi-hoexter.de , unter 05271/920393 oder direkt im Jugendtreff Höxter in der Brenkhäuserstraße 3.