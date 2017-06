Mit Römern und Germanen auf Tuchfühlung

Tausende Besucher bei den Römer- und Germanentagen in Kalkriese

Bramsche/Kalkriese. Im Museumspark Kalkriese erlebten an Pfingsten Tausende Besucher eine beeindruckende Darstellung antiker Geschichte. Mehr als 250 Darsteller zeigten das Leben und den Alltag der Römer und Germanen vor 2000 Jahren. Zufrieden zeigt sich der Geschäftsführer von Museum und Park Kalkriese, Dr. Joseph Rottmann: „Ich bin immer wieder beeindruckt von der einzigartigen Atmosphäre bei den Römer- und Germanentagen. Man geht in den Park und fühlt sich wie in eine andere Zeit versetzt – einfach eine tolle Stimmung. Das Konzept ist voll aufgegangen. Vom großen Triumphzug, über Reiter- und Geschützvorführungen bis hin zu den ganz persönlichen Begegnungen mit der römischen und germanischen Vergangenheit mit den Darstellern in den Zeltlagern.“ Bei angenehmem Sommerwetter zog es an den Pfingsttagen rund 10 000 Besucher nach Kalkriese.

Besonders begeistert zeigten sich die Besucher von dem Triumphzug, der alle Gruppe vereinte. Die römischen und germanischen Reiter der Ala Batavorum und der Equites Digni vollführten tollkühne Aktionen auf ihren Pferden und brachten die Menschenmenge zum Staunen. Viel Applaus erhielten auch die LEGIO I Italica, Legio XXII Primigenia und der Cohors Praetoria bei der Demonstration der antiken Feldgeschütze. Geübt zeigten die Legionäre, wie zielsicher und durchschlagskräftig die Artillerie der römischen Armee vor 2000 Jahren war. In den Lagern konnten die Besucher den Alltag im römischen Reich und in Germanien erleben. Für die vielen Kinder gab es auch in diesem Jahr wieder viel zu erleben: Beim Legionärstraining, in der germanischen Schmiede oder einfach im Gespräch mit einem „echten“ Römer oder Germanen kamen viele kleine Besucher aus dem Staunen nicht mehr raus.

