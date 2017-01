Mit Musik und Tanz gegen Gewalt an Frauen und Mädchen

Gütersloh. „Eins, zwei, drei, vier – und drehen!“, leitet Tanzlehrerin Lilli Neumann an. Die Frauen heben bei der Übungsstunde im Foyer des Ratssaals die Hände in die Luft und bewegen sich im Takt der Musik. Die Stadt Gütersloh will mit der Tanz-Aktion zur weltweiten Kampagne „One billion rising“ mit Spaß und Freude auf ein ernstes Thema aufmerksam machen: Gewalt an Frauen und Mädchen. Etwa jede dritte Frau wird im Laufe ihres Lebens Opfer von Gewalt – weltweit bedeutet das eine Milliarde Frauen („one billion“).

Um sich mit den Opfern von Gewalt solidarisch zu zeigen, treffen sich am Dienstag, 14. Februar, um 17 Uhr Interessierte und Betroffene vor dem Gütersloher Rathaus und führen die Tanzchoreographie auf. Die Gleichstellungsstelle für Frau und Mann der Stadt Gütersloh veranstaltet die Tanz-Aktion, die weltweit durchgeführt wird, in Kooperation mit dem Stadtsportverband und Sport & Ballett Neumann Gütersloh sowie mit der Unterstützung der Frauenberatungsstelle zum ersten Mal in Gütersloh.

Bei den Beteiligten der Übungsstunde im Foyer des Ratssaals verflog die Skepsis gegenüber den anspruchsvollen Tanzschritten schnell. „Dabei sein ist alles“, ermuntert Gabi Neumann, die ihre Tochter bei den Übungsstunden unterstützt, die Teilnehmenden. Mitmachen kann, wer Spaß an der Bewegung hat und wem das Thema wichtig ist. Am Aktionstag selbst wird Bürgermeister Henning Schulz vorab die Beteiligten und Unterstützer der Aktion begrüßen.

„So ein ernstes Thema kann und sollte man auch mit Freude verbinden. Das Lied „Break the chain“ vermittelt eine durch und durch positive Botschaft“, stellt Inge Trame, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Gütersloh, fest. Der Flyer mit allen Terminen zu den Übungsstunden und der Tanzaktion steht auf der Internetseite der Gleichstellungsstelle unter www.gleichstellungsstelle.guetersloh.de unter der Rubrik „Termine und Aktionen“ zur Verfügung.

Weitere Fragen beantwortet die Gleichstellungsstelle für Frau und Mann unter der Telefonnumer 05241/82-2126 oder per E-Mail an gleichstellungsstelle.guetersloh.de

Wer mitmachen möchte – jeder ist willkommen – kann vorab in kostenfreien Übungsstunden unter der Leitung vom TSC Grün-Weiß-Casino e.V. und Lilli Neumann von Sport & Ballett Neumann trainieren:

Die Übungsstunden des TSC Grün-Weiß-Casino e.V.s finden jeweils dienstags, am 24. Januar und 7. Februar von 18 bis 19 Uhr in der Brunnenstraße 71 statt.

Wer mit Lilli Neumann im Foyer des Ratssaals, Berliner Straße 70, 7. Etage, trainieren möchte, hat dazu am Mittwoch, 1. Februar in der Zeit von 12.30 bis 13.30 Uhr Gelegenheit. Am Samstag, 11. Februar von 10 bis 12 Uhr findet die letzte Übungsstunde mit Lilli Neumann in der Gymnastikhalle der Grundschule Isselhorst, Niehorster Straße 69 statt.

BUZ:

OneBillionRising_NeumannTrameBröckling:

Freuen sich über viele Interessierte und Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die Aktion am 14. Februar (v.l.): Gabi Neumann, Inge Trame, Lilli Neumann und Agnes Bröckling-Kuron.