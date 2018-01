Mit Meerblick und Genussgarantie

Ostseeküste Mecklenburg. .Zum Start ins neue Jahr warten überall an der Ostseeküste Mecklenburg attraktive Angebote und genussvolle Arrangements auf Urlaubswillige. Besonders gestresste Körper erholen sich bei entspannenden Kurzurlauben zwischen Massagen, Langschläferfrühstücken und Saunagängen, die in Ostseebädern wie Kühlungsborn, Boltenhagen oder Warnemünde nicht selten einen direkten Blick aufs Meer bieten. Nebenbei locken ausgiebige Spaziergänge entlang leerer Strände, spannende Entdeckungen in alten Hansestädten und gesunde Momente im wohltuenden Reizklima der Region. Eine Auswahl an Winterangeboten an der Ostseeküste Mecklenburg sind im Folgenden aufgeführt, viele weitere listen der Verband Mecklenburgischer Ostseebäder unter www.ostseeferien.de/winterund die kostenlose Broschüre „Kurzurlaub zum kleinen Preis – 2017/2018“ des Tourismusverbandes Mecklenburg-Vorpommern. Kurzurlaub mit Mehrwert: Mehr als 20 Schnupper- und Verwöhnangebote

Direkt an den Dünen, in bester Strandlage bietet das Strandhotel Deichgraf im Ostseebad Graal-Müritz Winterfreuden zum fairen Preis. Vier-Sterne-Qualität, eine kreative Frische-Küche, Kamin-Sauna und Wellness-Angebote wie Moorpackungen oder Kreidetherapien sind ab 79 Euro pro Nacht/Doppelzimmer buchbar. Einen traditionellen Erholungsurlaub unterm Reetdach verspricht das Landhotel Wittenbeck, das unweit der Küste 45 ruhige Zimmer, eine Kamin-Lounge, ein Schwimmbad und einen Beauty-Bereich offeriert. Bei einem Mindestaufenthalt von zwei Nächten zahlen Gäste für Übernachtung, Parkplatz, Schwimmbad/Sauna und Frühstück nur 79 Euro. Eine Massage gratis erhalten Kurzurlauber, die mindestens drei Nächte in der Hotel Residenz Waldkrone im Ostseebad Kühlungsborn genießen. In unmittelbarer Ostseelage wartet das 1906 erbaute Villenhotel mit einem großen SPA-Bereich, Saunen und einem rundum neuen Restaurant auf. Für drei Nächte im Doppelzimmer inklusive Frühstück zahlen Paare oder Freunde 237 Euro. Genuss und Entspannung an der winterlichen Ostseeküste Mecklenburg bieten darüber hinaus unter anderem das Drei-Sterne-Superior-Hotel „Haus am Meer“ in Graal-Müritz (ab 59 Euro/Doppelzimmer inkl. Frühstück), das Seehotel Großherzog von Mecklenburg in Boltenhagen (ab 99 Euro/Doppelzimmer inkl. Frühstück) oder das Stadthotel Wyndham Garden vor den Toren der Hansestadt Wismar (ab 59 Euro/Doppelzimmer inkl. Frühstück). Weitere Informationen gibt es unter www.ostseeferien.de/winter.