Mit-Mach-Angebot für Eltern und Kinder im Mindener Museum

Minden. Am Sonntag, den 11. März lädt das Mindener Museum Kinder ab sechs Jahren zusammen mit ihren Eltern oder Großeltern zu einem spannenden Nachmittag ein. Gemeinsam erkunden Groß und Klein um 14 Uhr die Sonderausstellung „Ich Mann. Du Frau. – Feste Rollen seit Urzeiten?“ und finden dabei allerhand Interessantes über die steinzeitliche Aufgabenverteilung von Mädchen und Jungen heraus.

Häufig stellen wir uns den Alltag der Steinzeit so vor: Mädchen sammelten zusammen mit ihren Müttern Beeren und halfen beim Kochen. Jungs begleiteten ihre Väter auf der Jagd nach Mammuts und Rentieren oder schnitzten Werkzeug und Waffen aus Feuerstein. Doch war es wirklich so? Welche Beweise liefert die Wissenschaft für die Rollenverteilung von Mann und Frau? Konnten Mädchen vielleicht doch genauso gut mit Speer und Feuerstein umgehen und trugen auch Jungs Steinzeitschmuck? Im Museum liefern archäologische Funde Antworten auf diese und andere Fragen. Anschließend versuchen sich die Teilnehmer*innen selbst in einer vermeintlich weiblichen Handwerkskunst: Sie bauen einen eigenen Webrahmen, der vor Ort gleich ausprobiert werden kann. Ob es sich dabei tatsächlich um eine rein weibliche Tätigkeit handelte, finden sie in der Ausstellung heraus. Für den eigenen Webrahmen benötigt jedes Kind vier gleich lange, maximal 20-40 cm lange Äste, die draußen gesammelt und mit ins Museum gebracht werden können.

Das zweistündige Programm kostet pro Kind 6 €, Begleitpersonen zahlen 2 €. Die Teilnehmerzahl ist jeweils auf max. 15 Kinder begrenzt. Die Mindestteilnehmerzahl liegt bei 5 Kindern. Um Anmeldung wird unter 0571-9724020 oder museum@minden.de gebeten. Weitere Informationen unter www.mindenermuseum.de.