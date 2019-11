Mit Gefühl, Takt und Gleichgewicht zur Leichtigkeit

Bodenarbeit – Pferde trainieren und Vertrauen aufbauen

Ahlen. Als Laura Ottenberg sich vor sechs Jahren ihnen Wallach „Amor“ kaufte, stellte sie dieser vor eine neue Herausforderung. Laura, die bereits seit ihrer Kindheit im Sattel sitzt, stoß bei ihrem Pferd mit den ihr bekannten Reitmethoden an Grenzen, „Amor“ wehrte sich mit allen Mitteln mit ihr zusammen zu arbeiten. Aufgeben kam für die gelernte Krankenschwester aber nicht in Frage und so sah sie sich nach Alternativen um. Sie besuchte zahlreiche Lehrgänge und Schulungen und lernte auf die kleinsten Zeichen, das „Flüstern“ ihres Pferdes zu hören und brachte ihn so dazu, mit Freude zu arbeiten.

Der Fokus lag hierbei auf der sogenannten „Bodenarbeit“, wo sich die Pferd-Mensch Beziehung festigen kann und die sogenannte Grundausbildung sanft startet. Das Pferd lernt sich ohne Reitergewicht aus zu balancieren und baut die nötige Muskulatur auf um einen Reiter lange gesund tragen zu können.

„Bis heute ist Amor mein größter Lehrmeister, wir müssen lernen uns von starren Abläufen zu lösen und individuell auf unsere Pferde eingehen“ so die Pferdetrainerin gegenüber dem OWL-Journal. Seit 2015 gibt Laura Ottenberg ihr Wissen als mobile Trainerin im Einzelunterricht weiter „Ich möchte Reiter bei der pferdefreundlichen Grundausbildung ihrer Pferde unterstützen“ Dabei stellen Vertrauen und Partnerschaft stets die Grundlage ihrer Arbeit dar, wie gehabt steht die Bodenarbeit im Vordergrund.

2017 absolvierte Laura erfolgreich eine Trainerausbildung beim renommierten Pferdetrainer Michael Geitner in München. Michael Geitner hat die sogenannte „Dualaktivierung“ entwickelt, verschiedene Konzepte zur Ausbildung des Pferdes, die Kopf und Körper gleichermaßen fördern. Die Bausteine sind unter anderem die Arbeit in Blau-Gelben Schaumstoffgassen, blau und gelb sind die Farben die das Pferd als Farben sieht alle anderen Farben sind grau , die Farbreize führen dazu dass sich die beiden Hirnhälften besser vernetzen und das Pferd sich besser konzentriert. Zudem wird im Zeitsystem gearbeitet, nach dem Vorbild des Intervalltrainings aus dem Humanbereich. Die unterschiedlichen Konzepte, die reitweisenübergreifend möglich sind, sollen die Grundausbildung die sogenannte „Ausbildungsskala“ des Pferdes vereinfachen. Zudem hat Michael Geitner mit der „Equikinetic“ ein Muskelaufbauprogramm entwickelt, welches sogar hervorragend als Rehaprogramm geeignet ist.

Laura ist für Tageskurse und Einzelunterricht als mobile Trainerin unterwegs.

Weitere Informationen unter:

www.pferdeausbildung-am-boden.de

www.facebook.com/pferdeausbildung.am.boden