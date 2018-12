Mit Fotografie die Welt entdecken

Zum 12. Umweltfotofestival »horizonte zingst« heißt es wieder: Bühne frei für großartige Referenten und ihre Multivisionsshows.

Zingst. Die Redner laden ihr Publikum in die Multimediahalle ein, sie auf eine spannende Reise zu begleiten. Die Bandbreite der Themen reicht von der Schönheit Mecklenburg-Vorpommerns, bis nach Afrika, Indien, Kanada und in den Urwald Borneos. Unter Wasser, aus der Luft und selbst in menschenfeindliche Regionen wie die Arktis dringen die Fotografen vor, um sensationelle Fotos zu erzielen und von ihren Erfahrungen zu berichten

Vom 25.05.-02.06. 2019, sowie an ausgewählten Zusatzterminen im verlängerten Festivalzeitraum, nehmen die Redner ihr Publikum mit auf eine spannende Reise rund um die Erde. Leidenschaftliche Globetrotter entführen die Zuschauer in zahlreichen Reisevorträgen und Reportagen in ferne Länder, fremde Kulturen und faszinierende Regionen der Erde. Die Fotografen der Multivisionsshows zeigen die zu bewahrende Schönheit und Artenvielfalt im Tierreich auf, dokumentieren die Problematik der Plastikverschmutzung in den Meeren, verdeutlichen aktuelle Forschungsergebnisse in Bezug auf den Klimawandel oder porträtieren bedrohte Kulturen und ihre Geschichte. Kuratiert und organisiert wird das Programm in enger Zusammenarbeit mit dem »horizonte« Team durch den renommierten Naturfotografen Norbert Rosing. Besonders sehenswert gestaltet sich die begleitende Ausstellung in der Multimediahalle, in der alle Fotografen bis Oktober mit einer selektiven Bilderschau vertreten sind. Verpassen sollte man nicht die – in der Eröffnungswoche täglichen – Führungen in der Multimediahalle, in der die Fotografen zu ihren Bildern sprechen.

Der Ticketvorverkauf hat begonnen und weitere Informationen unter:

https://www.horizonte-zingst.de/

Perfektion in der Projektion: Referenten und Zuschauer werden wieder begeistert sein; denn für die Multivisionsshows setzt Epson seine neuen Installationsprojektoren ein. Die Laser-Installationsprojektoren der Reihe EB-L-Reihe wurden besonders für große Veranstaltungsräume geschaffen. Die Technik sichert eine herausragende Bildqualität und optimale Präsentationen. Dank der 3LCD-Technologie und der gleich hohen Weiß- und Farbhelligkeit wirken die Bilder in WUXGA-Auflösung durch helle und lebendige Farben und lassen die Multivisionsshows zu einem großartigen Erlebnis werden.

Die ausgestellten Bilder wurden auf ChromaLuxe produziert. Dies ist die führende Marke für Bilder, die im Sublimationsverfahren hergestellt werden. Sie zeichnen sich durch ultimative Bildschärfe, herausragende Leuchtkraft und maximalen Kontrastumfang aus. ChromaLuxe ist Sublimationsdruck auf massivem Aluminium. Mit einem speziellen Inkjet-Transferverfahren werden die Farbpigmente fest in der Beschichtung eingebettet und liegen nicht nur auf der Oberfläche. Das Ergebnis sind extrem lichtbeständige, kratz- und wasserfeste Prints mit maximaler Alterungsbeständigkeit.

Übersicht Multivisionsshows 2019

Multivisionsshow „Homage to Humanity“ (Vortrag auf Englisch)

Referent: Jimmy Nelson, Termin: 24.05.2019 | 20.00 Uhr

Multivisionsshow „Behind Arctic Science“

Referent: Esther Horvath, Termin: 25.05.2019 | 20.00 Uhr

Multivisionsshow „Leidenschaft Ozean“

Referenten: Uli Kunz, Termin: 26.05.2019 | 20.00 Uhr

Multivisionsshow „Wasser, Licht & Weite“

Referent: GDT Regionalgruppe Mecklenburg-Vorpommern

Termin: 27.05.2019 | 20.00 Uhr

Multivisionsshow „Borneo – Wunderwelt im Verborgenen“

Referent: Dieter Schonlau, Termin: 28.05.2019 | 20.00 Uhr

Multivisionsshow „Tief in Afrika“

Referent: Hardy Fiebig, Termin: 29.05.2019 | 20.00 Uhr

Multivisionsshow „Grünes Band“

Referent: Mario Goldstein, Termin: 30.05.2019 | 20.00 Uhr

Multivisionsshow „Soul of India“

Referenten: Claudia Endres, Termin: 31.05.2019 | 20.00 Uhr

Multivisionsshow „Helden der Meere“

Referent: York Hovest, Termin: 01.06.2019 | 20.00 Uhr

Multivisionsshow „Nordwärts – Dem Licht des Nordens erlegen“

Referent: Norbert Rosing, Termin: 02.06.2019 | 20.00 Uhr

Multivisionsshow „Eine Familie auf den Spuren des Klimawandels“

Referent: Jens & Jana Steingässer, Termin: 09.06.2019 | 20.00 Uhr

Multivisionsshow „50 Jahre unterwegs – 50 Jahre Vorträge“

Referent: Helfried Weyer, Termin: 15.06.2019 | 20.00 Uhr

Multivisionsshow „Wilde Braunbären in Mitteleuropa“

Referent: Christine Sonvilla & Robert Haasmann, Termin: 22.06.2019 | 20.00 Uhr

Multivisionsshow „African Waters“

Referent: Florian Wagner, Termin: 29.06.2018 | 20.00 Uhr