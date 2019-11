Mit EDEKA und dem WWF auf Panda – Expedition

Maja Wallmor gewinnt City Bike im Wert von 500 Euro

Minden. Das Thema Nachhaltigkeit ist in aller Munde. In diesem Jahr feiern EDEKA und der WWF ihre zehnjährige Partnerschaft. Gemeinsam setzen sie sich für mehr Umweltschutz und nachhaltiges Handeln ein. EDEKA bietet so beispielsweise eine große Auswahl an umweltverträglich hergestellten Produkten, die vom WWF anerkannte ökologische Standards erfüllen und gemäß den Kriterien unabhängiger Prüforganisationen zertifiziert sind – zusätzlich zu erkennen am WWF – Panda. Im Rahmen des zehnjährigen Jubiläums gab es auch für die Kunden tolle Angebote und ein großes Gewinnspiel, bei dem sie Panda – Logos der EDEKA – Eigenmarken sammeln und einschicken konnten.