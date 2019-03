Mit der Schnellzugdampflok nach Koblenz -Bielefeld

Bielefeld. Reisen wie vor 50 Jahren. Dafür sorgt ein umtriebiger Eisenbahnverein aus Bielefeld. Am Samstag, den 18. Mai 2019 geht es mit einem Sonderzug von Hannover über OWL nach Koblenz. Dieser Zug ist bewirtschaftet und wird ab Bielefeld auch von einer alten Bielefelderin gezogen. Schnellzugdampflok 01 150 übernimmt den Sonderzug in ihrer ehemaligen Heimat und führt ihn bis ans Deutsche Eck.

Dort angekommen können die Fahrgäste aus drei Veranstaltungsangeboten wählen. Möglich ist eine Fahrt mit einem Dampfzug auf der 17,5 km langen Brohltalbahn von Brohl nach Engeln. Der letzte Teil dieser idyllischen Strecke ist eine Steilstrecke die den eingesetzten Maschinen alles abverlangt. Aber auch ein Besuch im DB Museum Koblenz ist möglich, dort finden an diesem Wochenende die Simulator-Tage statt. Hier kann man einen Einblick in die virtuelle Welt der Eisenbahn bekommen, oder die dort ausgestellten Exponate der Bundesbahngeschichte besichtigen. Für Kulturbegeisterte bietet sich eine ca. zweistündige Stadtführung durch die Altstadt von Koblenz an. Zurück geht es dann am gleichen Abend.

Die Zustiegshalte in OWL sind Minden 7:00 Uhr, Löhne 7:30 Uhr, Bielefeld 8:30 Uhr und Gütersloh 9:55 Uhr. Die Fahrt kostet inkl. Platzreservierung 99€ (Kind 59€) und wird organisiert von dem 2005 gegründeten Verein „Bielefelder Eisenbahnfreunde e.V.“. Marco Riffelmann ist 1. Vorsitzender: „Wir bieten den Fahrgästen ein entschleunigtes Reiseerlebnis wie vor 50 Jahren“. Im Zug gibt es auch Frühstück sowie Getränke. Der gesamte Erlös dieser Fahrt geht in die anstehenden Projekte und die Zukunftssicherung des Bielefelder Betriebswerkes, welches Riffelmann mit den 55 Vereinsmitgliedern ehrenamtlich neben dem Ringlokschuppen betreibt

Allein für das Jahr 2019 sind bisher drei Sonderfahrten geplant. Zusätzlich zu der Fahrt nach Koblenz, geht es am 6. und 7. Juli mit einer Dampflok der Baureihe 23, im Stil der 60er Jahre, von Bielefeld nach Altenbeken zu „Vivat Viadukt“. Von dort aus werden Pendelfahrten auf den umliegenden Strecken angeboten. Am 7. Juli werden in Altenbeken mehrere betriebsfähige historische Dampf- und Dieselloks erwartet, die den Eisenbahnbegeisterten präsentiert werden.

Weitere Infos: www.bielefelder-eisenbahnfreunde.de oder Tel.: 0521/48896668