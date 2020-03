Mit den Kollegen laufen für Fitness, Teamgeist und ein gesundes Betriebsklima Siebter AOK

– Firmenlauf Bielefeld startet am 17 . Juni

Bielefeld. Bielefeld zeigt Teamgeist. Am Mittwoch, 17. Juni startet der siebte AOK- Firmenlauf in Bielefeld: Vom Start und Ziel am Bielefelder Rathausplatz geht es fünf Kilometer durch die Bielefelder City. Dabei werden 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet. Heute haben die Organisatoren und Sponsoren vor de Bielefelder AOK -Kundencenter das druckfrische Aktionsplakat ausgerollt und das offizielle Programm der Öffentlichkeit vorgestellt.„ Wir wollen die Menschen aus Bielefeld und Umgebung gemeinsam in Bewegung bringen – für mehr Fitness, Ausdauer und Teamgeist. Denn wenn Kolleginnen und Kollegen gemeinsam laufen, sorgt das für Spaß und ein gesundes Betriebsklima“ , sagt Matthias Wehmhöner, Serviceregionsleiter derAOK NORDWEST. Anmeldungen zum AOK – Firmenlauf sind ab sofort online unter www.firmenlauf-bielefeld.com möglich. Schnelle Anmelder werden belohnt: die ersten 500 Meldungen zahlen zehn Euro Startgebühr statt 13 Euro.

Onlinemeldeschluss ist am 17. Juni. Nachmeldungen sind am Veranstaltungstag vor Ort möglich. Die Botschaft des Laufes ist eindeutig: Spaß am Laufen mit den Kolleginnen und Kollegen und das gemeinsame Erfolgserlebnis mit dem Firmenchef feiern. Mit dieser Idee der Firmenläufe möchte die AOK NORD WEST die Menschen für eine gesunde Lebensweise motivieren. Denn die Zahl der Übergewichtigen nimmt in Deutschland weiterhin zu: Nach aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts sind heute 62 Prozent der Männer und 47 Prozent der Frauen übergewichtig. Fast jeder fünfte Erwachsene ist inzwischen stark übergewichtig (adipös). Zu wenig Bewegung im Alltag, kein Sport, Stress und zu wenig Schlaf sorgen dafür, dass sich der Kalorienüberschuss als Fett im Körper ablagert. „Wer sich regelmäßig für eine halbe Stunde an der frischen Luft bewegt, tut nicht nur etwas für Herz, Muskeln und Gelenke, sondern kann auch den persönlichen Stresslevel nachweislich senken“, wirbt Wehmhöner für regelmäßige Bewegung und eine gesunde Lebensführung.„Dreh-und Angelpunkt der Veranstaltung ist in diesem Jahr der Bielefelder Rthausplatz. Den Organisatoren ist es erneut gelungen, den AOK- Firmenlauf in die AOK NORDWEST – Die Gesundheitskasse. S Innenstadt zu holen. „Hierdurch haben wir optimale Anbindungen an den öffentlichen Nahverkehr und sicherlich viele Zuschauer am Rande der Strecke. Das Motto des Firmenlaufes lautet ‚Fit2gether‘, teilt Lauforganisator und VeranstalterIngo Schaffranka (Hellweg Solution) mit. Vor und nach dem Lauf wird es wieder ein buntes Rahmenprogramm geben. Beginn am 17. Juni ist um 17:30 Uhr.