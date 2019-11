„Mit dem Vorlesen können Eltern gar nicht früh genug anfangen“

Bielefeld. Gebannt lauschten heute die Mädchen und Jungen der Städtischen KiTa Brock in Bielefeld-Brackwede der Geschichte von ‚Ein Funkeln im Dunkeln‘, die von AOK-Serviceregionsleiter Matthias Wehmhöner vorgelesen wurde. Anlass war der ‚Bundesweite Vorlesetag‘, bei dem sich Wehmhöner als Lesepate engagierte. Und das aus gutem Grund: „Wir wollen Begeisterung für das Lesen wecken und mit dazu beitragen, dass Kindern mehr und kontinuierlich vorgelesen wird. Denn Vorlesen leistet einen wichtigen Beitrag, damit Kinder gesund aufwachsen. Daher können Eltern mit dem Vorlesen gar nicht früh genug anfangen“, so Wehmhöner.

Der bundesweite Vorlesetag gilt als das größte Vorlesefest Deutschlands. Wenn Vorlesen zum Familienalltag gehört, entwickeln auch kleine Kinder Interesse an Geschichten und bekommen Lust, selbst lesen zu lernen. „Vorlesen regt nicht nur die Fantasie der Kinder an und erweitert den Wortschatz. Es trägt auch zur persönlichen Entwicklung der Kinder und zum Austausch in der Familie bei“, sagt Wehmhöner. Bereits im Kindergarten werden entscheidende Weichen dafür gestellt, die Freude am Lesen zu entwickeln.

Kindern denen nicht regelmäßig vorgelesen wird, fehlt dadurch auch eine wichtige Unterstützung für ihre sprachliche Entwicklung. In Westfalen-Lippe haben im Jahr 2017 Kinder im Alter von fünf bis zehn Jahren fast 77.500 Verordnungen über sprachtherapeutische Leistungen erhalten. Aus einer aktuellen Auswertung der AOK NordWest geht außerdem hervor, dass auf diese Altersgruppe der Fünf- bis Zehnjährigen im vergangenen Jahr mehr als 70 Prozent der logopädischen Verordnungen bei Kindern bis 15 Jahren entfielen. „Das muss nicht sein, wenn das Lesen einen festen Platz im Kinderzimmer hat“, wirbt Wehmhöner für eine lebendige Lesekultur. Denn Lesen ist der Schlüssel zum Lernen und hilft Kindern, die Welt besser zu verstehen und ihre Sprache zu entwickeln.

Engagiert zeigt sich auch die KiTa Brock in Bielefeld, wenn es darum geht, das Vorlesen und die Lesemotivation der Kinder in der Einrichtung zu fördern. „Die KiTa Brock ist eine SprachkiTa mit den zusätzlichen Schwerpunkten Bewegung und Ernährung. Da die Sprache der Verbindungsschlüssel ist und beide Themen wunderbar miteinander verknüpft, werden die Kinder bei uns von Anfang an durch das Vorlesen gezielt gefördert, um Denken, Konzentration und die Fantasie zu fördern. Getreu dem Zitat von Astrid Lindgren: „Lesen ist ein grenzenloses Abenteuer der Kindheit!“ tauchen die Kinder in Rollenspiele ein und werden kreativ.“, sagt Natalia Heidbreder, Leiterin der KiTa Brock.

Hintergrund: Der ‚Bundesweite Vorlesetag‘ wurde von der Stiftung Lesen zusammen mit der Wochenzeitung DIE ZEIT und der Deutschen Bahn ins Leben gerufen und wird von der AOK NordWest unterstützt. In diesem Jahr steht der Aktionstag unter das Jahresmotto “Natur und Umwelt“. Im letzten Jahr beteiligten sich mehr als 170.000 Vorleserinnen und Vorleser, darunter viele Politiker, Prominente und andere Personen des öffentlichen Lebens, die Kindergärten, Grundschulen, Buchhandlungen oder Kinderkliniken besuchten.