Mit dem Oldtimerbus durch Braunschweig

Nostalgisch und bequem die Stadt entdecken

Braunschweig. Im historischen Fahrzeug in Braunschweigs Historie eintauchen, egal, ob die Sommersonne scheint oder der Regen sie zeitweise ablöst: Einheimische und Gäste können bequem und ohne nass zu werden in der Löwenstadt auf Entdeckungstour gehen. Jeden Samstag startet der originale Büssing-Bus um 15:30 Uhr am Platz der Deutschen Einheit. Karten für die Stadtrundfahrt im Oldtimerbus gibt es in der Touristinfo der Braunschweig Stadtmarketing GmbH.

Busfahren hat Tradition in der Löwenstadt: Das Braunschweiger Unternehmen Büssing gilt als Pionier des Omnibusbaus und die erste Linienbusstrecke der Welt entstand 1904 in Braunschweig. Ein historischer Anderthalbdecker, Baujahr 1965, von Büssing fährt auch heute wieder durch Braunschweigs Straßen und unternimmt mit seinen Fahrgästen eine Reise durch die Geschichte der Löwenstadt. In anderthalb Stunden führt sie vom Platz der Deutschen Einheit und dem Burgplatz über den Altstadtmarkt und das Schloss Richmond mit einem Abstecher nach Riddagshausen bis zum Staatstheater und Residenzschloss. Eine Gästeführerin oder ein Gästeführer verraten dabei nicht nur Wissenswertes über die Stadtgeschichte, sondern unterhalten auch mit lustigen und überraschenden Anekdoten.

Die Stadtrundfahrt im Oldtimerbus findet bis Oktober jeden Samstag um 15:30 Uhr statt. Für 18 Euro oder ermäßigt 9 Euro pro Person ist die Führung in der Touristinfo, Kleine Burg 14, per Mail an touristinfo@braunschweig.de oder telefonisch unter 0531 470-2040 buchbar.

Weitere Informationen und Führungen aus dem Angebot des Stadtmarketings gibt es unter www.braunschweig.de/stadtführungen und www.braunschweig.de/gruppenführungen.

Stadtrundfahrten im Oldtimerbus