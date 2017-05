Mit dem Lippequalität-Bus zu regionalen Betrieben

„Wissen, wo es herkommt“ ist das Motto der diesjährigen Bustouren durch das Lipperland, wenn Lippequalität zum Betriebsbesuchen einlädt. Fünf Betriebe in Bad Salzuflen und Lemgo stehen dieses Mal auf dem Plan. Die Fahrt startet am Donnerstag, den 22. Juni, in Detmold, Lemgo, Lage, Bad Salzuflen und führt zu landwirtschaftlichen Produktions- und weiterverarbeitenden Lebensmittelbetrieben. Die leckere Mittagspause findet im Lippequalität-Restaurant „Schöne Aussicht“ in Lemgo statt. Im Mittelpunkt der kleinen Reise stehen Informationen zu lippischen Lebensmittelprodukten, ihrer Herkunft, Qualität und fachgerechten Verarbeitung. Dass es dabei immer auch etwas zu verkosten gibt, ist Teil des Programms, denn der zweite Teil heißt ja: „Erleben, wie es schmeckt“.

Die Leitung der Fahrt hat der Vorsitzende des Lippequalität e.V., Günter Puzberg. Er sagt dazu: „Lippe ist reich an guten landwirtschaftlichen Betrieben und engagierten Produzenten, Lippe ist auch reich an vielfältigen Lebensmitteln. Das sollen Menschen erfahren und erleben. Sie werden den Unterschied zu den anonymen Produkten aus der Industrie spüren und lippische Lebensmittel lieben lernen.“

Die Anmeldung zum Lippequalität-Bus erfolgt bei Hänschens Reisebüro unter 05231/96455 (Frau Müsse). Nähere Information zu Zeiten, Verlauf und Kosten unter