Mit dem Gütersloher Original durch die Innenstadt

Gütersloh. Am Freitag, 12. Juli, um 18 Uhr führt Brunhilde Kohls als Güths Mariechen durch die Gütersloher Innenstadt. Das Denkmal am Kolbeplatz erinnert noch heute an die typisch westfälische Marktfrau, die für ihren humorvollen, selbstbewussten Umgang mit ihren Mitmenschen bekannt war: Güths Mariechen (1874 bis 1952) war ein echtes Gütersloher Original und eine ganz besondere Persönlichkeit. Brunhilde Kohls schlüpft während des Rundganges in die Rolle der „besten Verkäuferin weit und breit“ und lässt auf einer Zeitreise durch das Gütersloh von früher die ebenso resolute wie schlagfertige Marktfrau nochmal lebendig werden.

Vom Treffpunkt am Café Fritzenkötter geht es in 1,5 Stunden zu den wichtigsten Plätzen und Sehenswürdigkeiten Güterslohs. Brunhilde Kohls beantwortet dabei Fragen wie „Wo liegt der Kern des einstigen Heidedorfes?“, „Was hat der Brunnen vor der Stadthalle mit einem 2-DM-Stück gemeinsam?“ oder „Wie entwickelte sich der simultane Friedhof?“. Dabei erläutert sie Geschichte und Geschichten der Bauten und gibt Dönekes zum Besten. Tickets sind im ServiceCenter der Gütersloh Marketing GmbH für 7 Euro (erm. 5 Euro) erhältlich. Wer sich spontan für die Führung entscheidet, kann die Karten direkt bei der Stadtführerin erwerben.