Mit dem Bücherbus die Welt entdecken

Lesung und Diskussion mit der Schriftstellerin Hatice Akyün und Landrat Manfred Müller im Kreishaus Paderborn am Freitag, 16. März, um 14 Uhr

Kreis Paderborn. „Im Sommer 1978 steige ich das erste Mal in den Bus, der einmal in der Woche in die Zechensiedlung in Duisburg-Marxloh kommt. […] dies ist kein gewöhnlicher Bus. Sondern ein Bücherbus. Mein Bücherbus.“

Mit diesen Worten beginnt der Text „Der Bücherbus, mit dem ich die Welt entdeckte“ von Hatice Akyün. Am Freitag, 16. März, wird die Autorin und Journalistin ihn im Foyer des Paderborner Kreishauses, Aldegreverstraße 10 bis 14, vorlesen und mit den Besucherinnen und Besuchern über die Themen „Lesen und Integration“ sprechen. Beginn ist um 14 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Mit dabei ist auch Landrat Manfred Müller. „Wir möchten erörtern, was das Lesen in unserer heutigen Gesellschaft bedeutet. Lesen ist Wissen, verbessert Sprache und ist Unterhaltung, verschafft Bildung.“ Gemeinsam mit Autorin und Journalistin Akyün, dem Leiter des Kreisfahrbücherei Paderborn, Heinz-Josef Struckmeier, und Buchhändlerin Katharina Linnemann diskutiert er das Thema.

Im Fokus steht dabei auch die Kreisfahrbücherei mit ihrem Bücherbus. Seit 1971 ist er in 46 Orten des Kreises Paderborn unterwegs und versorgt Groß und Klein mit Lesestoff. Müller selbst ist Leser der ersten Stunde. Er hat die Leseausweis-Nummer 103 und ist bereits seit seiner Grundschulzeit ununterbrochen dabei.

Aufgabe des Bücherbusses war und ist es, die ländlichen Regionen des Kreises Paderborn mit Medien zu versorgen. Dahinter steckt der Gedanke der Chancengleichheit: Auch in Kommunen ohne eigene Bibliothek sollen die Menschen Zugang zu Büchern haben.

Die gleiche Aufgabe übernahm der Bus in Akyüns Geschichte. Sie erzählt, wie sie als Neunjährige zum ersten Mal den Bücherbus betritt und eine neue Welt entdeckt. Zu lesen sind dort Sätze wie: „Es gibt eine Welt da draußen, die mir fremd ist und der ich mich durch Sprache nähern kann.“ Oder: „Bücher machen neugierig, und diese Neugier wird zu Wissen“

Akyün wurde 1969 in Akpinar in Anatolien geboren und kommt mit drei Jahren nach Deutschland. In ihren Texten verarbeitet sie immer wieder das Thema Integration und fängt damit die Lebensrealität einer ganzen Generation von „Gastarbeiterkindern“ auf der Suche nach ihrer eigenen Identität ein. Sie gilt als wache Beobachterin, deren Expertise und Rat in Bezug auf die Integrationspolitik sowohl von der Politik als auch von Wirtschaftsunternehmen geschätzt wird.

Musikalisch wird die Veranstaltung von René Madrid begleitet. Die Moderation übernimmt die Paderborner Moderatorin Julia Ures. Nach der Lesung kann der Bücherbus besichtigt werden.

Die Veranstaltung findet im Rahmen der Paderborner Literaturtage statt. Veranstalter ist das Kulturamt des Kreises Paderborn in Zusammenarbeit mit dem Förderverein „Der Bücherbus e.V.“.

Hintergrund:

Hatice Akyün

Hatice Akyün ist mehrfach preisgekrönte Autorin und Journalistin und gehört seit Jahren zu den wichtigsten Impulsgebern in der deutschen Integrationsdebatte.

Durch eine Lehre als Justizangestellte kam sie an das Schreiben von Gerichts-Reportagen für die Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ) und zum Journalismus. Nach einer Station beim Lifestyle-Magazin ‚Max‘ schreibt Akyün als freie Journalistin unter anderem für den SPIEGEL, DIE ZEIT, Stern, EMMA, GQ, Rolling Stone, taz und den Berliner Tagesspiegel.

2009 wurde ihr Blog „Neulich in der Parallelwelt“ für den Grimme-Online Preis nominiert. 2011 erhielt sie den Berliner Integrationspreis, 2013 den Sonderpreis für Toleranz und Integration der „Initiative Hauptstadt Berlin“ für ihre Kolumne „Meine Heimat“.

Ihren Feuilletonbeitrag „Der Bus, mit dem ich die Welt entdeckte“ erschien 2016 im ZEIT Magazin. Sie erhielt dafür den Helmut-Sontag-Preis des Deutschen Bibliotheksverbandes und der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft. Mit diesem Preis soll die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf die Leistungen des Bibliothekswesens gelenkt werden.

Der Bücherbus des Kreises Paderborn

Der Bücherbus ist in Bad Wünnenberg, Büren, Delbrück, Lichtenau und Salzkotten unterwegs und macht an 76 Stellen in 46 Orten Halt. Mit an Bord sind immer rund 5.000 Medien. Der Fahrplan ist einsehbar unter www.kreis-paderborn.de/buecherbus.

Wer nicht zum Bücherbus kommen kann oder will, kann auch das elektronische Angebot nutzen. Rund 68.000 elektronische Titel wie E-Books, E-Audios, E-Learnings, E-Papers oder E-Videos gehören zum Angebot. Über die Internetseite www.onleihe.de/owl gelangt der Nutzer dann zur Anmeldung.

Ein Ausweis kann bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Kreiskulturamtes beantragt werden unter 02951 970-229 oder 02951 970-430 oder per E-Mail unter buecherbus@kreis-paderborn.de.

Weitere Infos unter www.kreis-paderborn.de/buecherbus