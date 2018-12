Mit Bus und Bahn zur Silvesterfeier

moBiel legt umfangreichen Sonderfahrplan auf

Bielefeld. Silvester fahren die Stadtbahnen und Busse von moBiel nach einem Sonderfahrplan. Mit einem umfangreichen Verkehrsangebot sorgt moBiel dafür, dass zum Jahreswechsel alle Bielefelderinnen und Bielefelder problemlos auf das Auto verzichten können.

Am 31. Dezember fahren die Stadtbahnen und Busse von 5 Uhr bis gegen 19:30 Uhr nach dem Samstags fahrplan. Abweichende Fahrten auf einzelnen Linien sind in den Fahrplänen gekennzeichnet, die unter www.moBiel.de oder in der moBiel-App zu finden sind. Nach 19:30 Uhr fahren die Stadtbahnen bis gegen 4 Uhr am Neujahrsmorgen im Viertelstundentakt. Auch die wichtigsten Buslinien fahren bis gegen 4 Uhr, und zwar alle 15, 30 oder 60 Minuten. Zusätzlich sind die Nachtbuslinien N11, N12, N14 und N18 im Einsatz.