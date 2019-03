Mit Bollerwagen, Jetflyer und Segway die Stadt erkunden

Bielefeld. In Bielefeld startet die touristische Saison pünktlich am 1. April 2019. Neue Angebote wie die Bollerwagen-Tour über den Johannisberg, die Überraschungstour „Blind Date mit Deiner Stadt“ und die Kiez-Tour durch den Bielefelder Westen, aber auch beliebte Führungen wie der Kulinarische Spaziergang, die Jetflyer- und Segway-Touren stehen auf dem Programm 2019. Die Tourismus-Abteilung der Bielefeld Marketing bietet wieder mehr als 30 thematische Führungen, Rundgänge und Pauschalangebote an. Etwa 150 öffentliche Termine stehen pro Jahr zur Auswahl. Nach dem Winterschlaf der Fledermäuse startet auch die Sparrenburg am 1. April in die neue Saison 2019.

Die Bollerwagen-Tour hat Bielefeld Marketing dieses Jahr neu im Programm. Gespickt mit kurzweiligen Geschichten, humorvollen Anekdoten und einer guten Portion Wissen führt die zweieinhalbstündige Bollerwagen-Tour über den Johannisberg. Am Infopunkt Johannisberg geht es los zum Bauernhausmuseum über die Ochsenheide durch den Tierpark Olderdissen. An der neuen Schutzhütte in den Buchenwäldern am Rande des Tierparks werden die Proviantpakete mit Stulle, Flutlicht- Bier, regionalem Schnaps und alkoholfreien Getränken aus dem Bollerwagen verzehrt. Über den Botanischen Garten und den Winzerschen Garten geht es zum Ausgangspunkt zurück. Das Angebot ist auf Anfrage für Gruppen buchbar. Außerdem gibt es drei öffentliche Termine: 13. April, 4. Mai und 22. Juni 2019.

Blind Date mit Bielefeld

Wer sich gerne überraschen lässt, kann in Bielefeld an jedem ersten Samstag im Monat (von April bis Oktober) ein „Blind Date mit Deiner Stadt“ erleben. Jeweils um 13.30 Uhr startet eine etwa zweistündige „Überraschungs-Themenführung“ an der Tourist-Information am Neuen Rathaus. Die Themen reichen von Zeugen der Industriearchitektur über das Leben an der Lutter bis zu Skulpturen, Plastiken und Portale. Die Plätze sind begrenzt, eine frühzeitige Reservierung ist empfehlenswert. Tickets gibt es sowohl im Vorverkauf (online oder in der Tourist- Information) als auch am Veranstaltungstag direkt vor dem Start der Führung in der Tourist-Information. Die Kiez-Tour durch den Bielefelder Westen ist im vergangenen August mit fünf ausverkauften Terminen erfolgreich gestartet, so dass von April bis Juni 2019 sechs neue Termine geplant sind. Die Stadtführung durch Bielefelds beliebten Stadtteil ist facettenreich, bunt, eigensinnig und kreativ. Der Fokus liegt auf (un-)bekannte Hotspots und beleuchtet Beton, Kneipenkult, Fußball, Street Art, Kunst und Lebensgefühl – alles etwas abseits vom Mainstream. Termine: 6. und 20. April, 11. und 25. Mai, 15. und 29. Juni, jeweils 16 Uhr.