Mit allen Sinnen genießen

Bad Oeynhausen. Die Saison geht wieder los: Vom 7. März an findet bis September an jedem ersten Donnerstag des Monats der Schlemmer-Abendmarkt auf dem Inowroclaw-Platz statt. Ab 16:00 Uhr können die Besucher Delikatessen probieren, gute Tropfen trinken und den Abend ausklingen lassen. Zudem sorgen wechselnde Musiker, Bands und die beliebte Stadtführung durch die Katakomben der Stadt für Unterhaltung. Erstmals werden in diesem Jahr einige Termine unter einem Motto stehen.

Für kulinarische Vielfalt ist gesorgt: Neben Flammlachs, veganen Burgern oder Wildbratwurst können die Besucher edle Weine, Liköre und Kaffeespezialitäten probieren. An drei Terminen bekommt das Angebot eine exotische Note. Im April, Juli und September steht der Schlemmer-Markt jeweils unter einem Länder-Motto. Im Juli findet der Markt zudem einmalig auf dem Platz vor der Wandelhalle statt.



An jedem Veranstaltungstag wird es ein kulturelles Begleitangebot geben. Neben musikalischen Live-Acts besichtigt Stadtführer Christian Barnbeck gemeinsam mit Interessierten den Tunnelgang unter der Klosterstraße. Treffpunkt hierfür ist jeweils um 17:00 Uhr und 18:30 Uhr am Verkehrshaus.

Die Termine des Schlemmer-Abendmarktes 2019 im Überblick:

7. März, 4. April (Motto: Irland), 2. Mai, 6. Juni, 4. Juli (Motto: Italien), 1. August und 5. September (Motto in Planung)