Miss Allie – Die kleine Singer-Songwriterin

Bielefeld. Miss Allie brachte sich das Gitarre spielen selbst bei und begann eigene Songs zu schreiben. Ein Auslandsaufenthalt (2011-2013) in Australien gab ihr das nötige Selbstvertrauen, um vor Publikum zu spielen. „Ich spielte im Park so vor mich hin und realisierte gar nicht, dass auf einmal 20 Leute da saßen und mir zuhörten.” Seit diesem Tag zog Miss Allie durch die Melbourner Pubs und Bars, performte auf Open Mic Nights und sang auf der Straße bis der Pub-Besitzer des Bush Inn Hotels in Deloraine (Tasmanien) ihr einen festen Slot in seinem Pub gab. Hier spielte Miss Allie vorrangig Cover Songs und streute hier und da ihre eigenen mit hinein. “Biertrinkende grölende Australier sind eine harte Schule. Ich wusste nie, ob sie wirklich zuhörten.“

Gewinner des Kabarett Kaktus 2016

Ausschnitte aus der Laudatio von Klaus Weinzierl:

„Ein Artikulations-Akrobat, schnell, superschnell, jeden Augenblick überraschend, intelligent, witzig, komisch, ein Sprachkünstler mit Haltung in diesen scheinbar so unübersichtlichen Zeiten. So einer auf der Bühne ist für die Schule ein Verlust, für das Kabarett in diesem Land eine Entdeckung.“

Tickets sind an allen bekannten VVK-Stellen erhältlich.

2016 veröffentlichte sie ihr Debütalbum „THIS IS WHY!“, welches 12 englische Songs mit herzberührenden Texten enthält. Für Ende 2017 ist die Veröffentlichung ihres ersten deutschen Albums „Mein Herz und die Toilette“ geplant.

27. Januar 2018

„Mein Herz und die Toilette“