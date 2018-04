MINT-Mentoring an der Uni Paderborn

„look upb“ Schülerinnen-MINT-Mentoring an der Universität Paderborn – Anmeldung bis 10. April

Paderborn. Am Dienstag, 17. April, startet das Schülerinnen-MINT-Mentoring „look upb“ an der Universität Paderborn bereits zum vierten Mal. Das Projekt richtet sich an Schülerinnen der Oberstufe, die Interesse am Studium eines MINT-Fachs (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) haben. Ziel ist es, die Schülerinnen bei ihrer Studiengangswahl zu unterstützen. Außerdem soll mittelfristig ein höherer Frauenanteil in den MINT-Studiengängen und langfristig dadurch auch unter den Promovierenden erlangt werden.

Interessierte Schülerinnen können sich bis Dienstag, 10. April, anmelden. Einzelheiten zur Anmeldung unter: www.upb.de/look.

„look upb“ bietet den teilnehmenden Schülerinnen die Möglichkeit, mit einer Mentorin oder einem Mentor aus dem MINT-Bereich eine sechsmonatige Mentoring-Partnerschaft einzugehen. In dieser Zeit können die Schülerinnen Einblicke in den universitären Alltag bekommen und sich reflektiert mit ihren persönlichen sowie beruflichen Fähigkeiten und Entwicklungsmöglichkeiten auseinandersetzen.

Zentrale Bausteine des Programms sind regelmäßige Mentoring-Treffen, in denen die Schülerinnen die Möglichkeit erhalten, den Mentor oder die Mentorin zu Vorlesungen, in die Bibliothek oder die Mensa zu begleiten. Außerdem wird ein strukturiertes Rahmenprogramm mit weiterführenden Veranstaltungen und Qualifizierungsmaßnahmen angeboten. Das Highlight des diesjährigen Durchgangs ist der Besuch der Hannover Messe am 24. April.

„look upb“ ist eine Kooperation zwischen den Projekten „Frauen gestalten die Informationsgesellschaft“, das unter anderem für die Planung und Gestaltung der Herbst- und Frühlings-Uni verantwortlich ist, und dem Mentoring-Programm „perspEktIveM“, das sich an Studentinnen mit Promotionsinteresse richtet.