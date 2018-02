Mineralien- & Fossilienbörse 2018

BÜRGERHAUS Porta Westfalica

Kempstraße 6 – 32457 Porta Westfalica

Zeitreise in die Erdgeschichte

Faszination edler Steine -Geheimnisvolle Fossilien

Steine sind keine stummen Zeugen aus vergangenen Zeiten. Sie können eine spannende Geschichte erzählen. Mit ihrem Leuchten künden Edelsteine und Mineralien aus den Tiefen unserer Gebirge von ständiger Veränderung. Fossile Spuren berichten vom Saurier auf der Flucht. Muscheln, Seeigel, Ammoniten und Echsenknochen sind Zeugen für das Leben in den Meeren, die in der Erdgeschichte immer wieder unsere Region bedeckten. Dieses und viel mehr gilt es auf der Mineralien- und Fossilienbörse in Porta Westfalica zu entdecken. Mit dem Bergmannsgruß „Glück auf!“ laden wir sie zu einer Zeitreise in die Erdgeschichte ein!

Sammler bieten in einem umfangreichen Angebot Versteinerungen und Mineralien zum Verkauf an. Alle Besucher können einmalige Erinnerungen und schöne Geschenke erwerben. – Die Veranstalter legen Wert darauf, dass Funde aus dem heimischen Raum im Vordergrund stehen. Es wird aber auch „Exotisches“ aus fernen Ländern zu bestaunen sein. Die Aussteller geben gern eine fundierte Beratung und professionelle Tipps. Nicht nur Fachleute sind begeistert!

In mehr als zwei Jahrzehnten ist die Mineralien- und Fossilienbörse in Porta Westfalica zum Publikumsmagnet für Sammler und Interessierte geworden. Zunächst im Besucherbergwerk und Museum Kleinenbremen zu Hause, hat sie seit 2017 im Bürgerhaus Porta Westfalica eine neue Heimat gefunden. Jährlich lockt sie viele hundert Besucher an.

Sonntag, den 18. März 2018, von 10:00 bis 17:00 Uhr veranstaltet der BÜRGERHAUS Porta Westfalica e.V. gemeinsam mit dem Besucherbergwerk und Museum Kleinenbremen gGmbH. und dem Paläontologischen Arbeitskreis Porta Westfalica – Kleinenbremen e.V. die Mineralien- und Fossilienbörse im BÜRGERHAUS Porta Westfalica Kempstraße 6 – 32457 Porta Westfalica

​