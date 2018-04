Mindener Museum Ausstellung noch bis zum 1. Mai

Wanderausstellung zu Geschlechterrollen seit der Urzeit noch bis zum 1. Mai im Mindener Museum zu sehen

Minden. Nur noch bis Dienstag, 1. Mai, prĂ€sentiert das Mindener Museum die Wanderausstellung „Ich Mann. Du Frau. Feste Rollen seit Urzeiten?“. Zur Finissage findet am 1. Mai um 14 h die letzte öffentliche AusstellungsfĂŒhrung statt. Erstmals setzt sich die PrĂ€sentation des ArchĂ€ologischen Museums Colombischlössle Freiburg mit dem aktuellen und kontroversen Thema der Geschlechterrollen auseinander. Gab es in der Urgeschichte ĂŒberhaupt geschlechtsspezifisch festgelegte Aufgaben fĂŒr MĂ€nner und Frauen? An welchen archĂ€ologischen Zeugnissen, mit welchen Methoden und auf welchen Werten haben frĂŒhere Wissenschaftler diese patriarchale Perspektive entwickelt? Inwieweit haben die VerhĂ€ltnisse in der Urgeschichte, aber gerade auch in der Wissenschaft Auswirkungen auf unser heutiges VerstĂ€ndnis von weiblichen und mĂ€nnlichen Verhaltensmustern? Fragen, auf die die Ausstellung Antworten gibt. Zwei partizipative Installationen, die den Einstieg und den Abschluss der PrĂ€sentation bilden, laden zudem zum aktiven Mitmachen ein. Die Ausstellung wird um zahlreiche archĂ€ologische Überreste aus der Region ergĂ€nzt. Sie belegen, dass ArchĂ€ologen auch in unserem Raum ein klassisches RollenverstĂ€ndnis von Frau und Mann in der Urgeschichte prĂ€gten, das heute kritisch zu hinterfragen ist. Als Ergebnis des Ausstellungsprojektes entstand in Kooperation mit der UniversitĂ€t Basel ein informatives Begleitbuch mit BeitrĂ€gen fĂŒhrender Vertreter*innen der Geschlechterforschung, das im Museumsshop zum Preis von 19,80 € erhĂ€ltlich ist. FĂŒhrungen fĂŒr Gruppen durch die Ausstellung sind noch bis zum 1. Mai nach Terminabsprache möglich. Zur öffentlichen FĂŒhrung betrĂ€gt der Eintritt 5,- € inkl. FĂŒhrungsgebĂŒhr. NĂ€here Informationen unter www.mindenermuseum.de

Mindener Museum, Di.-So. 12-18 Uhr; Sonderöffnungszeiten fĂŒr Gruppen.

