Minden hält zusammen: Übersicht über Hilfs- und Unterstützungsangebote

Minden. Jetzt ist sie online – eine Bündelung der vielen ehrenamtlichen Initiativen von Mindener*innen für Mindener*innen. Unter www.minden.de gibt es Infos über Projekte zur Nachbarschaftshilfe und Möglichkeiten, Geschäfte vor Ort zu unterstützen. Um dem lokalen Einzelhandel zu helfen, gibt es auf verschiedenen Internetplattformen eine Übersicht von Unternehmen, die trotz Schließung weiterarbeiten. Die Minden Marketing GmbH sammelt die Angebote unter der Rubrik Minden für Zuhause. Dort findet man Anbieter, bei denen Waren, Speisen oder Dienstleistungen telefonisch oder online bestellt werden können.

In Puncto Nachbarschaftshilfe bieten viele Vereine, Institutionen und Einzelpersonen ihre Hilfe an. Eine Übersicht über die Angebote ist ebenso auf der Seite zu finden. „Es ist uns wichtig, dass die Mindenerinnen und Mindener schnell und einfach an hilfreiche Informationen kommen. Mit der Seite „Minden hält zusammen“ bündeln wir die guten Angebote in der Stadt und bringen gleichzeitig Helfende und Hilfsbedürftige zusammen. Wer unterstützen will und kann, sollte dort einmal vorbeischauen“, so Bürgermeister Michael Jäcke.

Wer ein eigenes Angebot aufgebaut hat, kann das an Ivona Calic, Stadtentwicklungsplanerin bei der Stadt Minden

(E-Mail: i.calic@minden.de.), melden.