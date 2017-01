Minden gewinnt Tourismus-Innovationspreis

Minden sei zwar im digitalen Städtewettbewerb ganz vorn dabei, in der effizienten Nutzung der neuen digitalen Möglichkeiten aber durchaus noch am Anfang. Dank der Unterstützung der MMG-Gesellschafter, insbesondere von WAGO und JCC Bruns biete „Digitales Minden“ eine riesige Chance für Stadtmarketing, Standortmarketing und die Stadtentwicklung insgesamt.

Smart City Minden als Leitlinie der Stadtentwicklung

Als Steilvorlage sieht auch Bürgermeister Michael Jäcke das gemeinsame Projekt „Digitales Minden“: „Der an uns verliehene Innovationspreis ist Rückenwind für eine zukunftsorientierte Entwicklung unserer Stadt“. Neue Technologien ermöglichten bereits heute eine effiziente Ver- waltung und hülfen dabei, die Kosten zu senken. Sie versprächen auch die Bürger besser zu in- formieren und verstärkt in kommunalpolitische Entscheidungsprozesse einzubinden. Open data und Bürgerbeteiligung, E-Partizipation, E-Government und Mobilität seien hochaktuelle The- men, die auch in Minden immer bedeutender würden.“

Jäcke und Sander sind sich einig: Auch in Minden führt an der Digitalisierung kein Weg vorbei. Eine strategische und konsequente Digitalisierung könnte zentrale Lösungen bieten, um den großen Herausforderungen der Kommune zu begegnen. Dazu Bürgermeister Michael Jäcke: „Der digitale Graben, der die erfolgreichen digitalen von den analogen Kommunen trennt, ver- tieft sich zunehmend. Wir wollen Minden auf der richtigen Seite dieses Grabens positionieren!“