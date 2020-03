Milder Winter sorgt für frühzeitiges Frühlingserwachen

Auch junge Säugetiere wie Feldhasen und Rehkitze werden eine leichte Beute und können auch schon durch das Hetzen zu Tode kommen. Neben Mäusen, die eine Hauptnahrungsquelle u.a. von Greifvögeln darstellen, ist auch der Europäische Maulwurf, Wildtier des Jahres 2020, durch Auflauern oder Zerstörung der Baue direkt betroffen. Spaziergänger mit und ohne Hund sollten sich deshalb rücksichtsvoll gegenüber der Tier- und Pflanzenwelt verhalten. In Naturschutzgebieten dürfen die Wege ganzjährig nicht verlassen werden und Hunde sind immer an der Leine führen. In Vogelschutzgebieten gilt die Anleinpflicht für Hunde in der Brutzeit vom 1. März bis 31. Juli. Die genannten Schutzgebiete stellen in unserer intensiv genutzten Landschaft oft die letzten Rückzugsräume für gefährdete Arten dar, weshalb ihr Schutz hier besonders wichtig ist. Verstöße gegen diese Bestimmungen gelten als Ordnungswidrigkeit und können mit einem Bußgeld geahndet werden.

Katzenbesitzer sollten ebenfalls darauf achten, dass sich ihre Tiere zum Schutz der Vögel nicht in Naturschutzgebieten aufhalten. Ihr negativer Einfluss auf Wildtiere ist nicht zu vernachlässigen, denn sie jagen gerne Kleintiere und klettern auch auf Bäume, um Vogelnester auszunehmen. Über das rücksichtsvolle Verhalten mit dem Hund in der freien Landschaft informiert der Kreis Paderborn auch in einem neuen Flyer, der im Kreishaus erhältlich ist oder auf der Internetseite des Kreises heruntergeladen werden kann.

Für Rückfragen steht Marion Schnell von der unteren Naturschutzbehörde unter 05251/308 6654 gerne zur Verfügung.