Milchwoche im Kreis Paderborn

Paderborn. Im Rahmen einer Milchwoche steht in der Region die Milch vom 28. Mai bis zum 2. Juni im Mittelpunkt. Insgesamt finden im Kreis Paderborn 21 Veranstaltungen mit verschiedenen Programmpunkten rund um das Thema Milch und Milcherzeugung, u. a. in Kindergärten, Schulen, Seniorenheimen, auf dem Bauernhof und auf der Landesgartenschau in Bad Lippspringe statt. Damit sollen neue Wege eingeschlagen werden, um das positive Image der Milch und die gesellschaftliche Akzeptanz für die Milchproduktion auszubauen.

Die Milchwoche NRW informiert rund um die Themen Milchwirtschaft und gesunde Ernährung. Regionale Akteure und Erzeuger, Molkereien und der Handel wirken aktiv mit. Initiator und Veranstalter der Aktion ist die Landesvereinigung der Milchwirtschaft Nordrhein-Westfalen e. V. in Kooperation mit dem Landwirtschaftlichen Kreisverband Paderborn. Gefördert wird die Aktion durch das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes NRW.

Kochshow mit Björn Freitag

Feinschmecker aufgepasst! Zum Auftakt der Milchwoche NRW im Kreis Paderborn entführt der bekannte Sternekoch Björn Freitag seine Gäste zu neuen kulinarischen Geschmackserlebnissen. Am Sonntag, dem 28. Mai 2017, kreiert er zusammen mit prominenten Gästen aus dem Kreis Paderborn raffinierte Köstlichkeiten mit regionalen Milchprodukten.

Zwischen den Shows versorgen Landfrauen aus NRW die Besucher mit leckeren Häppchen vom Land. Darüber hinaus gibt es viele Informationen und Anregungen zum Naturprodukt Milch.

Ort: Im Treffpunkt Landwirtschaft auf der Landesgartenschau in Bad Lippspringe

Eingang Arminius Park

33175 Bad Lippspringe

Zeit: Sonntag, 28. Mai 2017, 11:00 – 16:30 Uhr

„Landgemachtes“



Liebe Naschkatzen und Leckermäuler! Im Rahmen der Milchwoche NRW stehen Landfrauen aus Nordrhein-Westfalen an den Kochtöpfen und bereiten den Besuchern leckere Gerichte vom Land zu. Wer probieren möchte, ist dazu herzlich eingeladen! Denn die Landfrauen reichen den Besuchern Kostproben ihrer kulinarischen Kunst.

Ort: Im Treffpunkt Landwirtschaft auf der Landesgartenschau in Bad Lippspringe

Eingang Arminius Park

33175 Bad Lippspringe

Zeit: Montag, 29.05.2017, 11:30 – 14:00 Uhr

Dienstag, 30.05.2017, 11:30 – 14:00 Uhr

Mittwoch, 31.05.2017, 11:30 – 14:00 Uhr

Freitag, 02.06.2017, 11:30 – 14:00 Uhr

Lotte unter Dampf

NRW-Milchmaskottchen Lotte erkundet den Kreis Paderborn. Heute befindet sie sich auf den Spuren der Eisenbahn und macht Station bei der Museumslok in Altenbeken.

Ort: Museumslok

Alter Kirchweg

33184 Altenbeken

Zeit: Montag, 29. Mai 2017, 16:00 – 17:00 Uhr

Hofbesichtigung

Wie gelangt die Milch auf unseren Frühstückstisch? Wie funktioniert Milcherzeugung?

Was bedeutet Kulturlandschaft? Diese und andere Fragen können bei einer Führung über den Milchhof Werning in Salzkotten-Scharmede beantwortet werden. Hier erhalten die Besucher Einblicke in den Alltag eines Milchbetriebes.

Anmeldung unter info@milch-nrw.de

Ort: Milchhof Werning

Heideweg 24

33154 Salzkotten-Scharmede

Zeit: Dienstag, 30. Mai 2017, 14:00 – 16:00 Uhr

Lotte zu Besuch im Seniorenheim

NRW-Milchmaskottchen Lotte besucht den Senioren-Wohnpark in Büren. Mit im Gepäck hat Lotte ihre aktive Bewegungspause, ein Programm mit vielen Dehnungs- und Bewegungsübungen. Damit möchte sie die Senioren so richtig in Schwung bringen. Anschließend testet sie das Wissen der Senioren über Milch und Landwirtschaft.

Ort: Senioren-Wohnpark Büren

33142 Büren

Neustraße 10

Zeit: Dienstag, 30. Mai 2017, 15:30 -16:00 Uhr

Lotte zu Besuch auf dem Wochenmarkt



Schlemmen und frische Milchprodukte genießen. Auf ihrer Tour durch den Kreis Paderborn macht das NRW-Milchmaskottchen Lotte am Mittwoch, dem 31. Mai 2017, auf dem Paderborner Wochenmarkt Halt. Das NRW-Milchmaskottchen begrüßt die Besucher des Wochenmarktes und spendiert leckere, frische Milchprodukte und Käsevariationen. Die Wochenmarktbesucher können nach Herzenslust schlemmen und sich am Infostand über Milch und gesunde Ernährung informieren.

Ort: 33098 Paderborn, Domplatz

Zeit: Mittwoch, 31. Mai 2017, 8:00 – 13:00 Uhr

„Alles erste Sahne“

Sahne schlagen unplugged? Da ist eine gehörige Portion Kraft und Ausdauer gefragt. NRW-Milchmaskottchen Lotte ist da naturgemäß vom Fach. Am Mittwoch, dem 31. Mai 2017, tritt Lotte gegen mutige Herausforderer aus den Reihen der Besucher des Bauernhofcafés Richts Deele in Altenbeken im Hand-Sahneschlagen an. Wer am schnellsten den Schneebesen schwingt bis die Sahne steif ist, bei dem ist alles erste Sahne. Anlässlich der Milchwoche im Kreis Paderborn bekommen alle Besucher des Cafés eine kostenlose Extra-Portion Sahne zum leckeren Kuchen.

Ort: Bauernhofcafé Richts Deele

Dorfstraße 51

33184 Altenbeken

Zeit: Mittwoch, 31. Mai 2017, 15:30 – 17:30 Uhr

Internationaler Tag der Milch

Lassen Sie uns zusammen feiern! Am 01. Juni 2017 findet der mittlerweile 60. Internationale Tag der Milch statt. Rund um die Themen Milch und gesunde Ernährung gibt es zahlreiche Attraktionen im Treffpunkt Landwirtschaft auf dem Gelände der Landesgartenschau zu sehen. Auf die Besucher wartet ein buntes Aktionsprogramm – die DMK-Milchkönigin kommt zu Besuch, Zuschauer können live bei der Käseherstellung zuschauen und Kinder lernen, wie man Kühe melkt. Landfrauen aus Nordrhein-Westfalen reichen den Besuchern Kostproben ihrer kulinarischen Kunst.

Auch NRW-Milchmaskottchen Lotte reist mit ihrem mobilen Kuhstall an. Mit im Gepäck hat Lotte ihre Bewegungsübungen für aktive Pausen. Ein witzig und kreativ gestaltetes Bewegungsprogramm, bei dem sich die Kinder so richtig auspowern können.

Ort: Im Treffpunkt Landwirtschaft auf der Landesgartenschau in Bad Lippspringe

Eingang Arminius Park

33175 Bad Lippspringe

Zeit: Donnerstag, 01. Juni 2017, 10:00 -16:00 Uhr

Lotte im Verbrauchermarkt

NRW-Milchmaskottchen Lotte reist durch den Kreis Paderborn.

Heute verteilt sie im Combi Verbrauchermarkt Borchen frische Milchprodukte. Die Besucher können schlemmen und erhalten am Infostand Tipps über gesunde Ernährung.

Ort: Combi Verbrauchermarkt Borchen

Sperenberger Straße 1

133178 Borchen

Zeit: Freitag, 02. Juni 2017, 15:00 – 18:00 Uhr

