Miele startet globale Kampagne mit Kunstflug-Weltmeisterin

Gütersloh. Der Premium-Hausgerätehersteller Miele setzt mit dem Launch seines ersten kabellosen Handstaubsaugers neue Maßstäbe im boomenden Marktsegment. Nun startet die globale Produktkampagne mit einem aufmerksamkeitsstarken Testimonial: Für den Triflex HX1 setzt das Unternehmen auf die dreifache Kunstflug-Weltmeisterin Aude Lemordant. Im Fokus der Kampagne stehen die herausragende Flexibilität, Saugkraft und schnelle Reinigung des Akku- Handsticks. Für die Kreatividee zeichnet DDB Düsseldorf verantwortlich.

Mit der Kampagne zum neuen Triflex HX1 baut Miele seine 2018 lancierte Storytelling- Plattform #LifeBeyondOrdinary weiter aus – und geht damit erneut ungewohnte Wege in dem Segment. So wirbt die Premiummarke für ihren ersten Akku-Staubsauger mit der Kunstfliegerin Aude Lemordant. Die 37-Jährige Französin holte bereits bei den FAI- Weltmeisterschaften 2013 ihre ersten Titel in der Einzel-, Freestyle und Team-Kategorie. Seitdem jagt sie stets nach neuen Rekorden: Im vergangenen Jahr gewann sie ihre dritte Weltmeisterschaft im Einzel. „Mit ihrem Anspruch, immer wieder über sich selbst hinauszuwachsen und das scheinbar Unmögliche zu schaffen, ist Aude die perfekte Botschafterin für unsere Marke und speziell auch für unseren innovativen Akku-Handstick“, sagt Dominic Worsley, Director Global Marketing der Miele Gruppe.

Zentrales Kampagnenelement ist ein 30-sekündiger Spot. Neben grenzenloser Freiheit bringt dieser auch die Flexibilität, Kraft und Geschwindigkeit zum Ausdruck, die den Miele Triflex HX1 auszeichnen. Dessen einzigartiges Design vereint drei Staubsauger in einem – kombiniert mit leistungsstarker Saugkraft und schnellerer Reinigung. Denn dank Miele Vortex-Technologie und extrabreiter Elektrobürste saugt der Triflex so stark wie die stärkste Bodenstaubsauger-Serie des Unternehmens. Für eine schnelle Tiefenreinigung aller Oberflächen passt sich die Leistung der Elektrobürste automatisch den Bodenbelägen an. Der wechselbare Akku ermöglicht eine Laufzeit von bis zu 60 Minuten. Das Spitzenmodell Triflex HX1 Pro ist bereits mit einem zweiten Akku ausgestattet und erreicht damit eine Laufzeit von bis zu 120 Minuten.Die Omnichannel-Kampagne ist deutschlandweit und parallel in vier weiteren europäischen Ländern gestartet. Der globale Rollout folgt sukzessive. In Deutschland zählen zum Mediamix TV, OoH, PoS, Print, Digital und Social Media. Die Umsetzung aller digitalen Elemente verantwortet AKQA, mit der Mediaplanung ist pilot betraut.