Micky Reiners übernimmt ab der kommenden Saison das Kommando am Inselweg

Augustdorf/Hövelhof. Mit einer spektakulären Trainerverpflichtung wartet die HSG Augustdorf/Hövelhof auf. Zur neuen Saison wird Micky Reiners vom aktuellen Tabellenführer der Oberliga Westfalen, der SG Menden Sauerland Wölfe, an den Rand des Teutoburger Waldes wechseln. Der A Lizenz Inhaber hat in Augustdorf einen Vertrag für 2 Jahre mit Option für eine weitere Saison unterschrieben.

Ab Juni 2017 wird der 45 jährige Münsteraner Micky Reiners den Trainerposten am Sennerand übernehmen und die Nachfolge von Laszlo Benyei antreten. „Mit Micky haben wir einen Trainer für uns gewinnen können, der in den letzten Jahren unter Beweis gestellt hat, dass er erfolgreiche Mannschaften formen kann. Mit Hamm schaffte er den Aufstieg in die Regionalliga und aus Menden hat er in den letzten Jahren, nach dem „Fastabstieg“ in der Saison 2012/2013, eine Spitzenmannschaft der Oberliga geformt,“ so Andreas Blüsse, Geschäftsführer der HSG Augustdorf/Hövelhof.

Micky Reiners zu seinem Engagement bei der HSG Augustdorf/Hövelhof: „Ich freue mich sehr bei einem Traditionsverein wie der HSG Augustdorf/Hövelhof zukünftig als Trainer arbeiten zu können. Die Witex-Halle versprüht einen besonderen Charme und das Umfeld habe ich als bisheriger Gästetrainer immer sehr positiv wahrgenommen. Die Gespräche mit den Verantwortlichen der HSG liefen sehr harmonisch. Ich habe schnell gemerkt, dass wir gut zusammenpassen und dieser Verein etwas erreichen will. Das geht sicherlich nicht von heute auf morgen und nicht mit der Brechstange, aber ich bin zuversichtlich, dass sich unsere gemeinsamen Anstrengungen auszahlen werden. Ein Verein wie die HSG sollte nicht Jahr für Jahr nur nach unten schauen müssen und ich möchte dabei helfen, die HSG wieder in etwas höhere Tabellenregionen zu befördern.“

„Bei Laszlo möchten wir uns ganz besonders für seine Arbeit in den letzten 1 ½ Jahre bedanken. Er hat uns letztes Jahr in einer misslichen Situation geholfen und vor dem Abstieg gerettet. In dieser Saison hat er mit der neuformierten Mannschaft den Anschluss an das Mittelfeld der Oberliga geschafft,“ so Andreas Blüsse. „Wir gehen davon aus, dass die Mannschaft Laszlo mit einem einstelligen Tabellenplatz verabschieden will und in den restlichen Saisonspielen noch einmal 120% geben wird“