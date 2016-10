Michaelismarkt in Brakel vom 08. bis 09. Oktober 2016

Brakel. Vom 08. bis 09. Oktober 2016 findet wieder der Michaelismarkt in der Brakeler Innenstadt statt. Um 10.30 Uhr wird erstmals ein Ökumenischer Gottesdienst auf dem Marktplatz gefeiert, zu dem alle Bürgerinnen und Bürger ganz herzlich eingeladen sind. Die offizielle Eröffnung des Michaelismarktes erfolgt im Anschluss um 11 Uhr durch Bürgermeister Hermann Temme und die Vorsitzende des Werberings Brakel, Simone Schulz. Der traditionelle Fassbieranstich, unterstützt durch die Brauerei Rheder, schließt sich an. Musikalisch wird die Eröffnungsfeier durch den Fanfarenzug Brakel begleitet. Ab 12 Uhr findet der „Kulturbrunch“ auf der Marktplatzbühne statt es wird eine gigantische Strohballenburg auf dem Marktplatz errichtet. Um 14 Uhr präsentieren sich die „Stacheligen Landfrauen“ mit ihrer Kabarettshow zum Thema „Landwirtschaft“. Erstmalig wir ein „grünes Sofa“ auf der Bühne stehen, hier werden interessante Gespräche und Interviews geführt. Ab 17 Uhr heizt dann die „Restless Party Band“ mit ihrer ultimativen Chartshow ein. Weiterhin bieten vielseitige Marktstände ihre Spezialitäten in der gesamten Innenstadt an. Ab 20 Uhr startet das Kneipenfestival in fünf Brakeler Gaststätten. Der Eintritt ist frei. Von Rock bis Pop, Schlager oder auch Blues, hier wird für jeden Musikgeschmack etwas dabei sein. Das Programm am Sonntag startet ab 11 Uhr beim „Kulturbrunch“, musikalisch begleitet durch das Mandolinenensemble „Saitenspiel“ und den Liedermacher Peter Markus. Ab 15 Uhr kommen die Kinder dann voll auf ihre Kosten, denn auf der Marktplatzbühne führt das Kindertheater aus Leipzig das beliebte Kinderstück „Peterson & Findus“ auf. Gegen 16 Uhr erwarten Sie dann die „Stompin Boots“, ein Line-Dance-Club mit 55 Tänzern.

An beiden Tagen werden verschiedene Brakeler Firmen in der gesamten Innenstadt Traktoren, Landmaschinen, Forstmaschinen und vieles mehr ausstellen. Aber auch die Liebhaber historischer Traktoren und Landmaschinen dürfen sich in diesem Jahr auf eine Ausstellung freuen. Winfried Langner und sein treuer Trecker „Robert“ und natürlich auch der Anhänger „Schnecke“ haben ebenfalls ihren Besuch auf dem Markt angekündigt. Der Heimat- u. Verkehrsverein Bellersen lädt auf den Parkplatz in der Rosenstraße, hier werden sich verschiedene Bellerser Vereine mit ihren Ständen präsentieren. Als besonderes Highlight wird dort ein „Fußballrodeo“ errichtet, welches jede Menge Spaß verspricht. Die Oberwälder Blaskapelle und der Männergesangverein Bellersen werden die Besucher zudem musikalisch unterhalten.

Die Brakeler Geschäfte haben am Samstag bis 18 Uhr und zusätzlich am Sonntag in der Zeit von 13 Uhr bis 18 Uhr für Sie geöffnet haben. Schauen Sie vorbei, ein Besuch lohnt sich. Alle weiteren Informationen zum Michaelismarkt finden Sie unter www.brakel.de.

Fotos: Stadt Brakel