Bielefeld. „I’m a dreamer“ – so die erste Zeile des erfolgreichen Hits »You Let Me Walk Alone« von Michael Schulte. Geschrieben für seinen toten Vater geht dieses Lied nicht nur ins Ohr, sondern vor allem tief ins Herz! Und so steht auch die Tour des Ausnahmekünstlers ganz im Zeichen des Träumens. Ob solo/akustisch oder mit Band, ob auf eigener Tournee oder als Support: Michael Schulte zieht das Publikum mit seiner Live-Performance immer wieder aufs Neue in seinen Bann.

Der 28-Jährige startete seine Karriere als Cover-Künstler auf Youtube, daraufhin wurde er im Jahr 2011 von Musiker Rea Garvey entdeckt. Gemeinsam schreiben sie den Erfolgshit »Carry Me Home« und spielen einige Konzerte in Deutschland. Mit seinem ersten Studio-Album geht die Erfolgsstrecke weiter: »Wide Awake« erscheint im September 2012 und landet direkt auf Platz 1 der Media Control Newcomer Charts.

Nach einer längeren Auszeit und einer anschließenden Erfolgstour mit der Band Alle Farben veröffentlicht er 2017 sein aktuelles Album »Hold The Rhythm«.

http://selectiveartists.com/artists/michael-schulte

Michael Schulte „Dreamer“

Songnächte

Rudolf-Oetker-Halle, Bielefeld

Lampingstraße 16, 33615 Bielefeld

Freitag, 01. März 2019

Beginn: 20:00

Einlass: 19:00

Eintritt: 22,00€ zzgl. Gebühren

Karten an allen bekannten VVK Stellen und unter www.adticket.de