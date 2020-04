Michael Dreier: Mit Herz und Verstand gegen das Virus

Abstand halten und zuhause bleiben, auch wenn es warm wird

Paderborn. „Mit Herz und Verstand gegen das Virus. Das muss unsere Maxime sein“, betont Bürgermeister Michael Dreier bei der Vorstellung des vom Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing entwickelten Motivs auf vielen Großflächen in der Stadt. Der dort zu lesende Appell „Wir in Paderborn gemeinsam gegen das Virus – mit Abstand!“ sollte das Handeln der Paderbornerinnen und Paderborn auch über die Osterfeiertage bestimmen, so Dreier. Angesichts der vorhergesagten wärmeren Temperaturen erinnert der Bürgermeister an die Verhaltensregeln zur Eindämmung des Corona-Virus.

Die Ansteckungsgefahr sei auch bei dem vorausgesagten schönen Wetter nicht zu unterschätzen. Spiel- noch Bolzplätze dürfen nicht betreten werden, Ansammlungen von mehr als zwei Personen sind genauso wie das Picknicken und Grillen auf öffentlichen Plätzen oder in öffentlichen Anlagen untersagt.

Dem Bußgeldkatalog des Landes zufolge müsse beispielsweise mit einer Strafe von 200 Euro gerechnet werden, wenn sich in der Öffentlichkeit mehr als zwei Personen treffen. Das Paderborner Ordnungsamt hatte bei Kontrollen auf den Spielplätzen am Padersee und an den Fischteichen festgestellt, dass die Verbote nicht eingehalten werden. Gerade auf Spielplätzen ist die Ansteckungsgefahr hoch, deshalb ist die Stadt im Interesse der Gesundheit aller leider gezwungen, bei Nichteinhaltung dieser Regeln auch hier Bußgelder zu verhängen. Bürgermeister Michael Dreier bittet die Paderbornerinnen und Paderborn, gebührenden Abstand zu Personen zu halten und am besten zuhause zu bleiben, auch wenn es gerade bei schönem Wetter sicherlich schwerfalle.