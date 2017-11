Mezzosopranistin Barbara Kozelj tritt im Detmolder Konzerthaus auf

Gesang und Kammerorchester

Detmold. Das Detmolder Kammerorchester und die profilierte Mezzosopranistin Barbara Kozelj treten am 21. November 2017, 19.30 Uhr, unter der Leitung von Alfredo Perl im Detmolder Konzerthaus auf. Im zweiten Abonnementkonzert der Saison erklingt Musik von Debussy, Ravel, Ligeti, Lutosławski und Berio.

Barbara Kozelj stammt aus Slowenien und ist auf den internationalen Bühnen zuhause. 2013 gab sie ihr Debüt mit dem Concertgebouw Orchestra. Sie tritt regelmäßig mit dem Budapest Festival Orchestra und Iván Fischer auf, so etwa im Sommer letzten Jahres bei den BBC Proms. Auch ihr Carnegie Hall-Debüt mit der Matthäuspassion, ebenfalls unter der Leitung von Iván Fischer, war ein stürmischer Erfolg. Gleichzeitig hat sie sich in Opernhauptrollen profiliert, trat u.a. an den Opernhäusern in Essen, Bonn und Amsterdam auf und war als Penelope in Monteverdis Ilritorno d’Ulisse in patria in der Barbican Hall in London zu erleben. Im Detmolder Konzerthaus bringen Barbara Kozelj und das Detmolder Kammerorchester die Folk Songs von Luciano Berio und die Trois poèmes de Stéphane Mallarmé von Maurice Ravel zur Aufführung.

Ein weiterer Programmhöhepunkt dürfte für viele Konzertbesucher Claude Debussys Prélude à l’après-midi d’un faune sein. Das DKO spielt die bekannte sinfonische Dichtung, die sich auf das gleichnamige Poem des französischen Schriftstellers Stéphane Mallarmé bezieht, in der Bearbeitung für Kammerensemble. Und auch György Ligeti greift für sein Kammerkonzert auf eine kammermusikalische Formation zurück. Jedes Instrument behandelt er dabei wie einen Solisten, so dass jeder einzelne Musiker im Ensemble dankbare Aufgaben hat. Ein Werk, das den Zuhörer unmittelbar zu fesseln vermag, während es zugleich extrem komplex ist. Lutosławskis Dance Preludes basieren auf polnischen Volksliedern bzw. Tanzweisen. Ursprünglich für Klarinette und Klavier geschrieben, wurde das Stück wenige Jahre später vom Komponisten in eine Fassung für

Kammerensemble gebracht, die an diesem Abend ebenfalls auf dem Programm steht.

Karten zu 24/20/12 EUR (Schüler, Studenten, Schwerbehinderte und Inhaber einer KulturCard erhalten 50% Ermäßigung) sind erhältlich in allen Geschäftsstellen der Lippischen Landes-Zeitung, der Neuen Westfälischen Zeitung, bei der Tourist-Information am Markt in Detmold sowie online unter www.detmolder-kammerorchester.de oder an der Abendkasse.