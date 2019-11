Messetermine der EK/servicegroup fÃ¼r 2020 stehen fest

Save the Dates 2020“ – der Bielefelder Mehrbranchenverbund EK/servicegroup gibt seine Messetermine für das kommende Jahr bekannt.

Bielefeld. Den Auftakt ins Messejahr macht bekanntlich die Frühjahrsmesse EK LIVE vom 15. bis zum 17. Januar 2020 in Bielefeld mit rund 250 Ausstellern aus den Branchen Living, Elektro, Leuchten und Lederwaren. Die Besucher dürfen sich auf einen spannenden Mix aus branchenübergreifenden Sortimenten, neuen Trends, erfolgreichen Shopkonzepten, rentablen Dienstleistungen und innovativen Omnichannel-Lösungen freuen. Erstmalig integriert in die Messe sind auch die EK Fashion Ordertage Herbst/Winter 20/21. Die weiteren Stationen der Ordertage sind dann Salzburg, Österreich, am 4. Februar und Mannheim am 6. Februar 2020.

Am 23. und 24. April 2020 öffnen sich dann wieder die Tore des EK Messezentrums in Bielefeld, wenn die Family-Ordermesse EK FUN ihre Fachbesucher mit faszinierenden Erlebniswelten und neuen Highlights im Bereich Spielware, Baby und PBS (Papier/Büro/Schreibwaren) in ihren Bann zieht. Nicht nur die EK Lagersortimente und die des Kooperationspartners VEDES sorgen für Staunen, sondern auch die über 100 ausstellenden Industriepartner. Das EK Messejahr schließt in Bielefeld traditionell mit der Herbstmesse EK LIVE ab. Vom 16. bis zum 18. September werden die Fachbesucher mit aktuellen Trendsortimenten und kompetenten Serviceleistungen, begleitet von spannenden Events, in Bielefeld begrüßt.

Der Messekalender der EK/servicegroup im Überblick:

EK LIVE Frühjahrsmesse EK Fashion Ordertage 15.01. – 17.01.2020 15.01. – 17.01.2020 Bielefeld Bielefeld Fashion Ordertag Fashion Ordertag 04.02.2020 06.02.2020 Salzburg, Österreich Mannheim EK FUN Family-Messe 23.04. – 24.04.2020 Bielefeld

EK LIVE Herbstmesse 16.09. –18.09.2019 Bielefeld