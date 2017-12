Messetermine der EK/servicegroup 2018

Bielefeld. Der Bielefelder Mehrbranchenverbund EK/servicegroup gibt seine Messe-termine 2018 bekannt. Den Start ins neue Jahr macht traditionell die Frühjahrsmesse EK LIVE. Am 19. und 20. Januar 2018 zeigen die Bielefelder branchenübergreifende Trends, innovative Omnichannel-Leistungen, erfolgreiche Shopkonzepte und abverkaufsstarke Sortimente. All das wird unter dem Motto „Ergebnis braucht Erlebnis – Neue Impulse für gute Geschäfte“ präsentiert. Parallel öffnet vom 18. bis 21. Januar 2018 der VEDES Showroom in Bielefeld seine Pforten zur VEDES Importmesse.

Die Textil- und Modemesse EK LOOK schließt sich im Februar mit den bekannten drei Stationen an. So können am 01. Februar in Bielefeld bereits die angesagtesten Fashiontrends der kommenden Saison für Groß und Klein entdeckt und geordert werden. Am 06. Februar haben Fachhändler in und um Österreich die Gelegenheit, sich in Salzburg von den Kollektionen zu überzeugen. Den Abschluss der „Mode-Tour“ bildet Hofheim-Wallau am 08. Februar. Im Juli und August werden dann bereits die Frühjahr- und Sommerkollektionen 2019 vorgeführt. Die Gelegenheit, sich frühzeitig über die Modetrends zu informieren, bietet sich in Bielefeld am 26. Juli, in Salzburg am 31. Juli und in Hofheim-Wallau am 02. August 2018.

Am 25. und 26. April öffnen sich dann wieder die Tore in Bielefeld, wenn die Family-Messe EK FUN ihre Fachbesucher mit faszinierenden Erlebniswelten, neuen Highlights im Bereich Spielware und kreativen Events in ihren Bann zieht. Nicht nur die Lagersortimente der EK und des Kooperationspartners VEDES sorgen für Staunen, sondern auch die rund 200 ausstellenden Industriepartner. Der VEDES Showroom bleibt länger – nämlich bis einschließlich 6. Mai 2018 – geöffnet

Das EK Messejahr schließt in Bielefeld traditionell mit der Herbstmesse EK HOME ab. Am 14. und 15. September werden die Fachbesucher von aktuellen Trendsortimenten, erprobten Shopkonzepten, kompetenten Serviceleistungen und tollen Events begrüßt. Danach öffnet nochmals die VEDES ihren Showroom in Bielefeld und präsentiert vom 28. September bis 7. Oktober 2018 alle Trends, Highlights und Neuheiten für die Freiluftsaison 2019.

Darüber hinaus ist die EK/servicegroup mit ihren Shopkonzepten, Sortimenten und Leistungen auch auf den internationalen Branchenleitmessen wie Toy Fair, Ambiente, Home + Housewares Show Chicago, Light + Building, Gardiente, IFA und Kind + Jugend vertreten.

Der Messekalender der EK/servicegroup im Überblick: