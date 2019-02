Messe-Highlights der CREATIVA 2019

Europas größte Kreativmesse mit neuen Sonderflächen, Geschenktickets und Weltrekordversuch

Dortmund. In einem Monat eröffnet wieder die CREATIVA – Europas kreativer Treffpunkt Nummer eins. Auf rund 40.000 Quadratmetern finden die Besucher bei den rund 650 internationalen Ausstellern alles, was das kreative Herz begehrt. Für Inspirationen sorgen in diesem Jahr nicht nur zahlreiche Workshops, sondern auch eine neue Trendfläche zentral in der Halle 4. Hier startet die Messe auch einen Mützenweltrekordversuch für eine gute Sache. Und für alle, die traditionelles textiles Handwerk in einem modernen und innovativen Design erleben wollen, werden nicht um die neue „Wertefläche“ in Halle 6 herumkommen. Tickets gibt es wie gewohnt online zu vergünstigten Konditionen. Ein besonderes für Besucher, die zu zweit auf die Messe wollen: das neue Geschenkticket für kreative Köpfe.

Auch 2019 erwartet die Besucher auf Europas größter Kreativmesse wieder ein einzigartiges und buntes Angebot an neuen und bewährten Kreativ-Produkten, individuell gestalteten Objekten und innovativen Techniken. Um bei den zahlreichen Ausstellern und Produkten nicht den Überblick zu verlieren, wurde eine neue Themenstruktur entworfen. Verschiedenfarbige attraktive Logos tragen zur Erkennung der einzelnen Themenbereiche bei und unterstützen auf der Messe beim Auffinden der gewünschten Produktkategorien. Zusätzlich sind die Namen der unterschiedlichen Themen jetzt kurz und auf den Punkt gebracht. Folgende Themenschwerpunkte sind Teil der CREATIVA 2019:Ein breitgefächertes Rahmenprogramm mit Mitmach-Aktionen, Bühnenprogramm und Kreativ-Workshops sind ebenso charakteristisch für die CREATIVA wie begehrt. Auch die zahlreichen Sonderschauen sind immer wieder ein wahrer Besuchermagnet. Auf der CRETIVA 2019 präsentieren sich daher gleich drei neue attraktive und moderne Sonderflächen voller kreativer Ideen und/oder mit geballtem Experten-Know-how. Eine davon ist die CREATIVA NEO. Hier finden die Besucher Marktneuheiten von jungen Kreativ-Designern aus den Kategorien Handmade, Upcycling und Do-It-Yourself.